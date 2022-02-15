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Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта

Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий.

В администрации Пскова подготовлен проект постановления об ограничении движения с 1 марта, на данный момент он еще не подписан.

С 15 февраля в Пскове введено одностороннее движение вдоль всей улицы Карла Маркса. Здесь запустят общественный транспорт. Одностороннее движение решили ввести заранее, чтобы водители смогли привыкнуть к нововведениям и перестроить привычные схемы движения.

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Сообщается, что временная схема одностороннего движения по улице Карла Маркса введена до ноября. Не исключается, что временная мера может стать постоянной.

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Напомним, в Пскове в 2022 году начнется реконструкция Советского моста 1950 года постройки, соединяющего центр города и Запсковье. Основные работы планируют провести в 2022 году, официально срок исполнения контракта – конец июля 2023 года. Предполагается полная разборка конструкций моста.