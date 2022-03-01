Владимир Кузь: Ремонт Троицкого моста идет по принципу «дают деньги — надо брать»

Ремонт Троицкого моста в Пскове проводят по принципу «дают деньги — надо брать». Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил заместитель директора по производству ООО «Спецдор 60», депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь.
Он также выразил надежду, что в будущем в Пскове график дорожного ремонта будут составлять более тщательно. «Но раз у нас на сегодняшний день такая ситуация, будем пытаться отремонтировать все по максимуму и принести жителям города минимум неудобств», - добавил он.
Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.