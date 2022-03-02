Фотофакт: Асфальт на Троицком мосту полностью срезали

Асфальтобетонное покрытие на проезжей части Троицкого моста полностью срезали, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, вчера, 1 марта, Троицкий мост закрыли на реконструкцию. Планируется, что движение на обновленной переправе откроют в конце года.
Ранее сообщалось, что в ходе земляных работ по перекладке инженерных сетей в районе моста обнаружили неизвестную каменную постройку, частично уходящую под дорожную насыпь. Однако псковичей заверили, что археологическая находка не повлияет на сроки ремонта.