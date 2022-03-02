Фотофакт: Асфальт на Троицком мосту полностью срезали

Временные автобусные остановки появятся в период ремонта Троицкого моста в Пскове

Два человека пострадали в ДТП в Порховском районе

На перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове изменилось направление главной дороги

В объезд: как псковичи будут перемещаться по городу во время ремонта Троицкого моста? ИНФОГРАФИКА