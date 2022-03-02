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АвтоМир / Дороги

Фотофакт: Асфальт на Троицком мосту полностью срезали

02.03.2022 17:55|ПсковКомментариев: 0

Асфальтобетонное покрытие на проезжей части Троицкого моста полностью срезали, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, вчера, 1 марта, Троицкий мост закрыли на реконструкцию. Планируется, что движение на обновленной переправе откроют в конце года.

 
 

Ранее сообщалось, что в ходе земляных работ по перекладке инженерных сетей в районе моста обнаружили неизвестную каменную постройку, частично уходящую под дорожную насыпь. Однако псковичей заверили, что археологическая находка не повлияет на сроки ремонта.

 
Демонтаж конструкций начнут через неделю, сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.
Теги: #фотофакт #ремонт #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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