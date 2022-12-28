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240 км дорог отремонтируют в Псковской области в 2023 году

В 2023 году в Псковской области отремонтируют 240 км дорог 500 погонных метров мостов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Продолжается системная, последовательная работа по приведению дорог Псковской области в порядок. Напомню, что в 2017 году у нас только 29% региональных дорог соответствовало нормативам. К концу этого года мы выходим на 40%. К концу следующего планируем выйти почти на 43%», – отметил губернатор.

Он напомнил, что в 2017 году размер дорожного фонда был 4,1 млрд рублей. В 2022 году он составил рекордные 13,9 млрд рублей.

Плановый размер фонда на 2023 год уже составляет 12,5 млрд рублей, но это не итоговые цифры, заверил глава региона.

«Как правило, в течение года дорожный фонд существенно увеличивается: в прошлом году к первому чтению мы планировали всего 8,2 млрд рублей, и в течение года "добрали" к ним ещё 5,5 млрд», – пояснил Михаил Ведерников.

В 2023 году планируется привести в порядок 240 км дорог и почти 500 погонных метров мостов. 160 млн рублей будет направлено на закупку дорожной техники «Псковавтодором» и муниципальными образованиями.

«Завершим строительство Троицкого моста, техническое движение по которому открылось в минувшую среду, чтобы люди не стояли в новогодних пробках. Отмечу, что подрядчик справился с задачей фактически на год раньше установленного срока», – добавил губернатор.

Также будут завершён ремонт таких дорог, как Новгородка – Пушкинские Горы и Изборск – Печоры.