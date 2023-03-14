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Ремонт Ольгинского моста стартовал в Пскове, переправу частично перекрыли

Ольгинский мост частично перекрыли в Пскове в ночь с 14 на 15 марта для замены дорожного полотна. Ограничение движения автотранспорта по полосам продлится до 3 июля, сообщает городская администрация.

В первую очередь подрядчик - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» - отремонтирует правую сторону сооружения, приближенную к Троицкому собору, поскольку там дорожное покрытие находится в наиболее поврежденном состоянии. Планируется, что замена первой части полотна продлится до майских праздников. Затем будет отремонтирована вторая половина моста.

В рамках работ полностью восстановят дорожную одежду: выравнивающий слой, нанесение новой гидроизоляции, устройство защитного слоя из литого асфальтобетона, нанесение обычного слоя асфальтобетона и устройство разметки.

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На ремонт Ольгинского моста направили 90 миллионов рублей. Для работ будут использовать литой асфальтобетон - этот сверхпрочный материал, его не производят в Псковской области.

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Напомним, на 2026 год запланирована полная реконструкция Ольгинского моста, для удобства пешеходов и водителей построят временный мост через Великую.