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АвтоМир / Дороги

Два провала образовались на дорогах Плюсского района

27.03.2023 20:43|ПсковКомментариев: 0

Два провала образовались на дорогах Плюсского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

Дорожное полотно размыло на автодороге Которск -Вялки (Крошново, Пряслино, Лямцево, Дубок-1, Б. Лужок 1,). Движение со стороны деревне Которск ограничено блоками. Подъезд к населённым пунктам только со стороны деревни Лямцево.


В деревне Утичье размыта полоса отвода.

«В связи с тем, что есть опасение дальнейшего осыпания, временно ограничено движение по одной полосе. Работы, которые были проведены в прошлом году не дали длительного результата. Для принятия решения необходимо некоторое время. Прошу отнестись с пониманием, планировать поездки с учётом ситуации. Приношу извинения за доставленные неудобства», - добавила Наталья Иванова.

Теги: #Плюсский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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