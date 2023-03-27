Происшествия

В Псковской области подтоплены 40 приусадебных участков в трех населенных пунктах

В Псковской области подтоплены 40 приусадебных участков в трех населенных пунктах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: администрация Порховского района

«С 24 марта 2023 на территории Псковской области произошло резкое повышение температуры окружающей среды до +11 градусов, в результате обильного снеготаяния происходит повышение уровней воды в водных объектах, а также скопление воды в пониженных участках местности. В настоящее время на территории Псковской области имеются подтопления в четырех муниципальных районах (Псковский, Дедовичский, Новоржевский и Порховский). Подтоплены 40 приусадебных участков в трех населенных пунктах, один автомобильный мост, один участок дороги, поврежден один пешеходный мост», - рассказали в ведомстве.

Наиболее подверженными паводку оказались территории, расположенные вблизи рек и в низменных участках местности.

«Текущая ситуация под критерии ЧС не подпадает. На данный момент обстановка на территории Псковской области на подтопленных территориях находится под контролем. По состоянию на 27 марта 2023 вероятность ЧС минимальна», - заверили в МЧС.