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В Псковской области подтоплены 40 приусадебных участков в трех населенных пунктах

27.03.2023 19:45|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области подтоплены 40 приусадебных участков в трех населенных пунктах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: администрация Порховского района

«С 24 марта 2023 на территории Псковской области произошло резкое повышение температуры окружающей среды до +11 градусов, в результате обильного снеготаяния происходит повышение уровней воды в водных объектах, а также скопление воды в пониженных участках местности. В настоящее время на территории Псковской области имеются подтопления в четырех муниципальных районах (Псковский, Дедовичский, Новоржевский и Порховский). Подтоплены 40 приусадебных участков в трех населенных пунктах, один автомобильный мост, один участок дороги, поврежден один пешеходный мост», - рассказали в ведомстве.

Наиболее подверженными паводку оказались территории, расположенные вблизи рек и в низменных участках местности.

«Текущая ситуация под критерии ЧС не подпадает. На данный момент обстановка на территории Псковской области на подтопленных территориях находится под контролем. По состоянию на 27 марта 2023 вероятность ЧС минимальна», - заверили в МЧС. 

Теги: #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Паводок в Псковской области - 2023 Два провала образовались на дорогах Плюсского района Поднятие уровня воды ожидается в реке Шелонь Порховского района В Псковской области подтоплены 40 приусадебных участков в трех населенных пунктах Промоину на асфальтовой дороге заделали в псковской деревне Кебь Уровень воды в реке Ловать достиг 389 сантиметров «Вода в подвале под пол»: река Пскова затопила частные дома в Любятово Два парка затопило в центре Пскова. ФОТО Деревня Райская частично ушла под воду в Псковской области Движение по дороге Гривки - Новодети ограничили в Дновском районе Вышедшая из берегов река затопила трассу в Псковской области Ещё в одном районе Псковской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка Автобусный рейс отменили в Дедовичах из-за паводка «Остается 5-10 см»: вода в подвалах домов на Запсковье подступает к электрощитам Течение реки свернуло пешеходный мост в псковской деревне Подвалы затопило в доме на улице Текстильной в Пскове Режим повышенной готовности ввели в двух районах Псковской области в результате паводка Участок дороги между двумя деревнями затоплен в Дедовичском районе Вода поднялась к пролету моста в псковской деревне Кебь. ФОТО Уровни воды в водоемах Псковской области достигли максимальных значений Деревню Мольгино затопило в результате паводка в Палкинском районе Фотофакт: Понтоны уплыли в псковском Дендропарке Река Шелонь продолжает разливаться в Порхове Проезд организовали на размытом участке дороги Кунья – Кресты Псковских садоводов предупредили о подъеме воды в реке Кебь Заторы выявили на реке перед затопленной новоржевской деревней Фотофакт: Водопад образовался на дороге в Пскове Новоржевскую деревню Волчицкое почти полностью затопило водой. ФОТО Промоина образовалась на асфальтовой дороге в Псковском районе Дополнительную водопропускную трубу уложат на дороге Кунья – Кресты Автомобильный мост в псковской деревне ушел под воду почти на полметра Установлена причина подтопления в деревне Неелово-2 Псковского района «Вам по пояс будет»: часть улицы Маршала Жукова затопило в Великих Луках Вторая промоина появилась на дороге Кунья – Кресты Асфальт провалился в Новой деревне Великолукского района Река Шелонь вышла из берегов в Порхове. ФОТО Вешние воды «откорректировали» экскурсионные планы сотрудников «Михайловского» Автомобильную дорогу размыло в Куньинском районе Ледоход на Чудском озере запечатлели на видео Спасатели МЧС продолжают устранять последствия паводка под Псковом. ФОТО Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО Псковское Неелово-2 подтопило в результате паводка. ФОТО Локальные подтопления ожидаются во время паводка в Псковской области В Псковской области утвержден план противопаводковых действий на 2023 год
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