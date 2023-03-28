АвтоМир / Дороги

В Сети опубликовали фотографии затопленного моста в псковской деревне Песчанка

Поделитесь новостью с друзьями

Венеция из псковского окна

Смотрите также

Для проезда к населенному пункту предлагают использовать объезд со стороны федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург — Невель, съезд на автодорогу для объезда находится на 295-м км напротив АЗС.

Автомобильный мост в псковской деревне ушел под воду почти на полметра

Смотрите также

О затоплении моста сообщалось 26 марта. Уровень воды над поверхностью проезжей части моста тогда составлял около 40 см.

Фотографии и видео затопленного моста в деревне Песчанка Псковского района опубликовали подписчики группы «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В опросе приняло участие 6165 человек

В опросе приняло участие 6165 человек

Неактуально для меня. Сначала нужно решить с трещиной в лобовом

Тонировкой нет, хочу шторки

У меня и так все затонировано

Да, хочу затонировать все стекла до одного

Мне хватает того, что разрешено

Нет, не вижу смысла

Нет, это небезопасно

Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?

Мост через реку Черма затопило в Гдовском районе

«Подвалы затоплены, котёл утонул, животные в ужасе»: как в Порхове справляются с половодьем

Пешеходный мост через реку Утроя частично затопило в Пыталовском районе

В Сети опубликовали фотографии затопленного моста в псковской деревне Песчанка

Инсталляция «Россия начинается здесь» в Пскове наполовину ушла под воду. ФОТО

В пяти районах Псковской области зарегистрировали подтопления

Всепсковский потоп: как четыре района области ушли под воду

Маршрут «Дорогою бобра» затопило в Полистовском заповеднике

Река Шелонь подтопила линии электропередачи в Дедовичском районе

Венеция из псковского окна

Почти 60 приусадебных участок подтоплены в Псковской области

Дополнительную водопропускную трубу уложили на участке дороги Кунья – Кресты

Движение по дороге Сольцы - Дно перекрыли из-за паводка

Установлена причина подтопления подвалов домов на улице Текстильной в Пскове

Два провала образовались на дорогах Плюсского района

Поднятие уровня воды ожидается в реке Шелонь Порховского района

В Псковской области подтоплены 40 приусадебных участков в трех населенных пунктах

Промоину на асфальтовой дороге заделали в псковской деревне Кебь

Уровень воды в реке Ловать достиг 389 сантиметров

«Вода в подвале под пол»: река Пскова затопила частные дома в Любятово

Два парка затопило в центре Пскова. ФОТО

Деревня Райская частично ушла под воду в Псковской области

Движение по дороге Гривки - Новодети ограничили в Дновском районе

Вышедшая из берегов река затопила трассу в Псковской области

Ещё в одном районе Псковской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Автобусный рейс отменили в Дедовичах из-за паводка

«Остается 5-10 см»: вода в подвалах домов на Запсковье подступает к электрощитам

Течение реки свернуло пешеходный мост в псковской деревне

Подвалы затопило в доме на улице Текстильной в Пскове

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Псковской области в результате паводка

Участок дороги между двумя деревнями затоплен в Дедовичском районе

Вода поднялась к пролету моста в псковской деревне Кебь. ФОТО

Уровни воды в водоемах Псковской области достигли максимальных значений

Деревню Мольгино затопило в результате паводка в Палкинском районе

Фотофакт: Понтоны уплыли в псковском Дендропарке

Река Шелонь продолжает разливаться в Порхове

Проезд организовали на размытом участке дороги Кунья – Кресты

Псковских садоводов предупредили о подъеме воды в реке Кебь

Заторы выявили на реке перед затопленной новоржевской деревней

Фотофакт: Водопад образовался на дороге в Пскове

Новоржевскую деревню Волчицкое почти полностью затопило водой. ФОТО

Промоина образовалась на асфальтовой дороге в Псковском районе

Дополнительную водопропускную трубу уложат на дороге Кунья – Кресты

Автомобильный мост в псковской деревне ушел под воду почти на полметра

Установлена причина подтопления в деревне Неелово-2 Псковского района

«Вам по пояс будет»: часть улицы Маршала Жукова затопило в Великих Луках

Вторая промоина появилась на дороге Кунья – Кресты

Асфальт провалился в Новой деревне Великолукского района

Река Шелонь вышла из берегов в Порхове. ФОТО

Вешние воды «откорректировали» экскурсионные планы сотрудников «Михайловского»

Автомобильную дорогу размыло в Куньинском районе

Ледоход на Чудском озере запечатлели на видео

Спасатели МЧС продолжают устранять последствия паводка под Псковом. ФОТО

Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО

Псковское Неелово-2 подтопило в результате паводка. ФОТО

Локальные подтопления ожидаются во время паводка в Псковской области

В Псковской области утвержден план противопаводковых действий на 2023 год