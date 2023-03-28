В Сети опубликовали фотографии затопленного моста в псковской деревне Песчанка

Фотографии и видео затопленного моста в деревне Песчанка Псковского района опубликовали подписчики группы «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Виктор Стамбулов / «Инцидент Псков»
О затоплении моста сообщалось 26 марта. Уровень воды над поверхностью проезжей части моста тогда составлял около 40 см.
Фото: «Инцидент Псков»
Для проезда к населенному пункту предлагают использовать объезд со стороны федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург — Невель, съезд на автодорогу для объезда находится на 295-м км напротив АЗС.