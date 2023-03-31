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Пострадавшую при паводке дорогу начали ремонтировать в Дедовичском районе

Работы по ремонту пострадавших при весеннем паводке участков дороги между деревнями Красные Горки и Бокач начались в Дедовичском районе сегодня, 31 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Геннадий Афанасьев.

Фото здесь и далее: Геннадий Афанасьев / Telegram

«Провел осмотр региональной дороги Красные Горки - Бакач после паводка. Сегодня силами ГБУ ПО "Псковавтодор" начаты работы по ремонту пострадавших участков дороги. Устанавливаются дополнительные вешки по обочинам на случай новой волны подтопления», - рассказал Геннадий Афанасьев.

Глава района добавил, что в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области направили очередное обращение по включению затапливаемого участка данной дороги в план реконструкции.