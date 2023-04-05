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Жителей пушкиногорских деревень спецтранспортом доставили к автолавке из-за паводка

Жителей пушкиногорских деревень спецтранспортом доставили к месту приезда автолавки из-за паводка. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Сегодня, благодаря помощи сотрудников ПЧ №27 и лично заместителя начальника Александра Качанова, к месту приезда автолавки в деревню Зимари спецтранспортом МЧС доставлены жители деревень Кашино и Михново», - объяснила глава муниципалитета.

Эти деревни оказались в зоне подтопления в связи с разливом реки Сороть.

Ранее сообщалось, что кинодеревню в Новоржевском районе затопило во время паводка.