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Возведение Троицкого моста в Пскове заняло рекордные 9 месяцев - Борис Елкин

Возведение Троицкого моста в Пскове заняло рекордные 9 месяцев. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава города напомнил, что благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершилась масштабная реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, отремонтированы участки Рижского проспекта и улицы Труда, начались реконструкция Троицкого моста и капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса.

«Досрочно приведены в порядок улицы Майская, Светлая и Хвойная. С опережением на год проводился ремонт на улицах Индустриальной, Новаторов и Евлентьева. Кроме того, в 2022 году началось проектирование реконструкции Гаражного проезда, улицы Ипподромной, Красноармейской и Ольгинской набережных, строительства новых дорог в микрорайонах Павшино, Силово-Медведово, Солоново и Учхоз», - сказал он.

Кроме того, в результате своевременного проведения конкурсных процедур с начала дорожного сезона в текущем году стартовал ремонт улиц Коммунальной, 128-й Стрелковой Дивизии, Новгородской, Солнечной, Лепешинского. Заключены контракты на ремонт улиц Николая Васильева, Харченко, Дновской, Спартака, Торфяной.

«В части мостов нам удалось раньше срока открыть для движения сразу два капиталоемких объекта. На год раньше завершен капремонт моста через реку Милевку в створе улицы Гремячей. Более 6 лет переправа была закрыта для автомобилей, а последнее время и для пешеходов. Долгожданный запуск рабочего движения по Троицкому мосту состоялся накануне Нового года. Возведение моста заняло рекордные 9 месяцев», - отметил Борис Елкин.