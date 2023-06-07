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Новая Яна Фабрициуса

Ремонт улицы Яна Фабрициуса (вторая очередь) продолжается в Пскове в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Движение на участке между улицами Металлистов и Вокзальной ограничили с 8 февраля прошлого года, подрядная организация ООО «СК "Развитие"» должна закончить работы по контракту до конца осени, 28 ноября.

Успевает ли подрядчик закончить капитальный ремонт в срок? Что, помимо асфальта, обновится на участке улицы? Удастся ли сохранить там взрослые деревья? А главное — когда дорогу откроют для движения транспорта? На эти и другие вопросы в ходе выезда на объект с журналистами ответил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

Тайны земли под «Янушкой»

Уже в начале лета прошлого года стало известно о незначительном отставании от графика при ремонте улицы Яна Фабрициуса. Дело в том, что когда подрядчик снял дорожное полотно и начал вести работы под землей, оказалось, что сети канализации и водопровода там располагались не совсем так, как ожидалось. Как пояснил Владимир Кузь, при проектировании объекта использовались схемы, составленные в 70-е годы, часть вновь обнаруженных сетей не входила в планы капитального ремонта, поэтому пришлось переделывать проект. На протяжении ремонта различные изменения в него вносились несколько раз. Это не только тормозило сроки, но и вело к удорожанию работ.

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На этом этапе капитального ремонта рабочие нашли в земле под снятым дорожным полотном немало артефактов. Из наиболее «нашумевших» - тара из-под пива, произведённого в немецкой пивоварне в Дортмунде.

Помимо этого, рабочие находили снаряды, бутылки из-под одеколона, монеты, довоенные бревна и доски. «Но ничего особо ценного пока не было», - подвел итог Владимир Кузь.

Дорога на болоте

Еще один немаловажный факт — сверх проекта подрядчику пришлось снять порядка 100 метров земли на глубине около полутора метров и заменить там грунт за свой счет.

«Эти работы не были предусмотрены проектом, потому что при вскрытии выяснилось, что там грунт торфяной. И, соответственно, основание дороги бы просело. Подрядчику пришлось за свой счет замещать этот грунт», - рассказал Владимир Кузь.

Он пояснил, что дорога была построена на болоте.

В целом все вскрывшиеся несовершенства прежней улицы Яна Фабрициуса еще раз подчеркивают актуальность проводимого ремонта. Как отметил Владимир Кузь, ранее к строительству дорог и устройству сетей выдвигались другие требования, совершенно не соответствующие тому, что необходимо учесть при реконструкции объекта сегодня.

«Эта очередь ремонта оказалась на порядок сложнее, чем первая очередь. Здесь, получается, сети пересекались, канализация сбрасывалась в "ливневку", а дальше в Великую. Ниже водозабора, но все же. Это нонсенс при нынешних санитарных требованиях. И подрядчик пытается это все восстановить, сделать так, как должно быть с точки зрения ГОСТов», - заметил Владимир Кузь.

Дефицит качественных материалов

«Плюс подрядчик столкнулся с такими проблемами, как требования к качеству материалов. Они очень строгие: строительный контроль, все проверяется. И подрядчик идет на убытки», - продолжил эксперт.

В частности, возникают сложности с поставкой песка и щебня, второй компонент и вовсе приводят из другого региона. При этом в проекте этого не предусмотрено.

«Немножко непонятно, каким образом у нас другие объекты в Пскове строятся, исходя из тех требований, которые сейчас выдвигаются. Но здесь (на улице Яна Фабрициуса — ред.) можно с уверенностью сказать, что все материалы соответствуют ГОСТам, проверка достаточно серьезная. И прокуратура, насколько я знаю, подрядчика сейчас проверяет. Тут используются только качественные материалы», - подчеркнул Владимир Кузь.

По его словам, песок, используемый при строительстве, должен соответствовать определенным требованиям, в частности, по коэффициенту фильтрации. В Псковской области на сегодняшний день есть нехватка таких карьеров.

«Должен быть качественный карьер, у нас таких карьеров нет. Бывает, жила попадет, вот тут была недавно найдена, подрядчик оттуда возил, но сейчас там качество песка уже ухудшилось», - посетовал Владимир Кузь.

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С точки зрения логистики дефицит этих и других материалов непосредственно в регионе также приводит к удорожанию ремонта. «У нас на территории Псковской области очень мало, где есть материалы, которые соответствуют ГОСТу, которые принято использовать в дорогах. Поэтому сложности есть у подрядчика. Он справляется, но в убыток себе», - рассказал Владимир Кузь и добавил, что все эти вопросы на сегодняшний день прорабатывают с заказчиком — администрацией города Пскова.

Еще одна проблема — нехватка геодезистов. По словам Владимира Кузя, сегодня в Пскове таких специалистов найти сложно.

Ошапуркинг на стройплощадке

Не обошел стороной капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса и вандализм, а также банальное воровство. Объект оснащен камерами видеонаблюдения, поэтому все факты оперативно пресекаются. Тем не менее подробности происходящего, мягко говоря, вызывают недоумение.

«Подрядчик обеспечивает безопасность на объекте, но он опять же столкнулся с таким известным в Пскове явлением как ошапуркинг, как повальное воровство и вандализм. Неоднократно подрядчик восстанавливал заборы, ловили с ограждениями в городе людей, которые тащили эти ограждения в пункт приема металлолома. На самом деле это проблема города Пскова», - заметил Владимир Кузь.

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Буквально на днях на строительной площадке пытались взломать прорабскую, утащить генераторы, а до этого пожилая местная жительница решила забрать себе ограждающую сетку.

«Просто не все знают, что у подрядчика здесь все в камерах, охранные сигнализации везде установлены. Когда бабушка шла и прихватила ограждающую сетку средь бела дня, подрядчик в камеры все видел, видео есть. Люди просто тащат все, что не прибито. Тяжело, конечно, за этим следить», - признал Владимир Кузь.

Положение дел на сегодня

Несмотря на все трудности, работы на объекте продолжаются, дорожники трудятся шесть дней в неделю. На объекте находятся минимум 15 человек, не считая водителей, а также минимум пять единиц техники: гусеничная техника, тракторы, экскаваторы, плюс самосвал.

На улице Яна Фабрициуса идет установка бортовых камней. Также подрядчик работает с песчаным основанием, далее будет засыпаться щебеночно-песчаная смесь. Основные работы с коммуникациями уже заканчиваются.

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«Основные работы с сетями завершаются, остались мелочи. Доделать осталось тепло, его ведь недавно отключили. Сейчас ждут, когда "Псковские тепловые сети" дадут разрешение на переустройство сетей. Подрядчик работает», - рассказал Владимир Кузь.

Движение на улице Яна Фабрициуса, как уже неоднократно сообщалось ранее, планируют открыть к концу августа. «Опять же, если не столкнется подрядчик со сложностями, с материалом или с оплатой выполненных работ. Если этих вопросов не будет ни со стороны заказчика, ни со стороны строительного контроля, то проблем быть не должно», - добавил Владимир Кузь.

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Уходить с объекта подрядчик планируется в сентябре, когда завершится ремонт на соседних улицах — Металлистов и Гагарина.

«Умные остановки»

Летом 2022 года тогда еще глава администрации города Пскова Борис Елкин (ныне - глава областного центра) анонсировал, что после капитального ремонта на улице Яна Фабрициуса появятся «умные» автобусные остановки. По словам Владимира Кузя, пока этот вопрос находится в стадии проработки.

«Это еще в процессе реализации. Будет или не будет, я затрудняюсь ответить, потому что заказчик должен согласовать вообще, как это будет выглядеть. До сих пор подрядчик еще не получил согласования, ждем. На все воля заказчика», - заметил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области.

Ранее сообщалось, что «умные» автобусные остановки в Пскове оснастят кнопками вызова специальных служб, мультимедийным расписанием движения транспорта и подогревом лавочек.

Разметка и деревья

Другой немаловажный для местных жителей вопрос — сохранение деревьев, которые растут вдоль улицы Яна Фабрициуса. Владимир Кузь рассказал, что насаждения спиливать не будут. При этом сам он считает, что такая мера была бы правильной. Компенсационные посадки в рамках контракта также не запланированы.

«В рамках действующего контракта компенсационных посадок не будет. Как дальше — заказчик будет решать, это уже дело заказчика и местных жителей. Но, честно говоря, на мой взгляд, я бы здесь деревья все спилил и посадил бы другие, потому что они на самом деле в ужасном состоянии находятся. Проще посадить новые», - выразил мнение Владимир Кузь.

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Разметку на дороге, по его словам, нанесут термопластиком. Пока никаких изменений в прежнюю организацию дорожного движения на этом участке дороги вносить не собираются.

Не «растает» ли асфальт к весне?

Укладка асфальта на участке дороги, по словам Владимира Кузя, один из самых простых этапов — при завершении всех подготовительных работ он займет около недели. Стоит отметить, что из-за интенсивности движения на улице Яна Фабрициуса было принято решение уложить не два, а три слоя асфальта, что должно сделать дорожное покрытие более прочным.

«Интенсивное, большое движение, поэтому будут укладывать три слоя: выравнивающий, средний и верхний, причем верхний слой здесь, насколько я помню, по проекту будет из асфальта, который используется в верхних слоях на мостах, например, на Троицком мосту такой же делали слой», - заметил Владимир Кузь и добавил, что толщина асфальта здесь составит порядка 19 сантиметров.

В любом случае, продолжил он, на данном объекте «самый строгий контроль», поэтому работы должны быть выполнены качественно.

В заключение Владимир Кузь заметил, что для местных жителей новая улица Яна Фабрициуса будет отличаться шириной дороги и тротуаров, также видимые изменения — понижение бортового камня и обновленное освещение. Но глобальные изменения произошли и под землей — будут заменены коммуникации, у здания колледжа сверх проекта появилась канализационная насосная станция. Все эти работы хоть и не заметны простому обывателю, но на деле улучшат качество воды, уменьшат риски возникновения протечек, повысят экологичность.

Итоги выезда обнадеживают: подрядчик планирует уйти с объекта раньше срока, строгий контроль за проведением ремонта позволяет надеяться на качественный асфальт, все проблемы решаются и самое страшное и непредсказуемое, кажется, уже позади. Возникшие в ходе ремонта трудности в очередной раз показали, какие масштабные работы предстоит организовать в других уголках Пскова, которые пока ждут своей очереди на реконструкцию. Нам остается набраться терпения и пережить еще одно лето без улицы Яна Фабрициуса, но не стоит забывать, что по итогу мы получим обновленную улицу и коммуникации, соответствующие всем нормативам, а значит - надежность и безопасность.

Ксения Иванова