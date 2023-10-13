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Пешеходный переход затопило на улице Звёздной в Пскове. ВИДЕО

Пешеходный переход затопило на улице Звёздной в Пскове в результате дождя 14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы.

Пешеходный переход расположен между домами №№18 и 19 – рядом с автобусной остановкой «Улица Юности».