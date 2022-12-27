АвтоМир / Общественный транспорт

О судьбе автостанций в районах Псковской области рассказал губернатор

Продолжается работа над оздоровлением предприятия «Псковавтотранс», которое в основном занимается автостанциями, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 29 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Предприятие генерирует достаточно серьёзные убытки. В предыдущие годы это было порядка 10-20 млн рублей в год. В этом году мы провели аудит активов, оптимизировали определённые расходы, и снизили убытки до уровня порядка 7 млн рублей. Сейчас мы работаем над модернизацией и оптимизацией существующей сети автостанций», - сказал Михаил Ведерников.

Смотрите также Финансирование содержания автовокзалов из бюджета Псковской области сократят до 7 млн рублей

Глава региона объяснил алгоритм действий.

«Сначала с главами районов обсуждаем, насколько каждый убыточный объект актуален для местных жителей. Если мы приходим к общему мнению, что району автостанция нужна, то мы переходим к её переформатированию – передаче прав собственности муниципалитетам, внедрению роботизированных касс, привлечению инвесторов», - продолжил он.

На данный момент работа ведется с шестью такими объектами: автостанции в Плюссе, Новосокольниках, Стругах Красных, Дно, Палкино и Старом Изборске. По итогам этого этапа убыток предприятия сократится на 3,3 млн рублей, затраты на ремонт сократятся примерно на 9 млн рублей, заключил он.