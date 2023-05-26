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Движение автобусов изменится в Пскове из-за ралли 27 мая

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 27 мая с 13.00 до 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

Это связано с временным прекращением движения автотранспорта по Троицкому мосту, площади Ленина и Октябрьской площади из-за проведения третьего этапа чемпионата России и второго этапа Кубка содружества по ралли «Ралли-Псков 2023».

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Автобусы маршрутов №№ 4, 17, 116 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую, Льва Толстого с выездом на улицу Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобус маршрута № 116, работающий по маршруту площадь Ленина - Тямша - площадь Ленина, начинает работу с остановки «магазин "Маяк"».

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья поедут по улице Коммунальной, Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 130 с автовокзала проследуют по улице Советской, площади Победы (с остановкой), через Дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 30, 118, 114, 121, 124, 127,142 поедут через мост Александра Невского в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 поедут по улице Леона Поземского с поворотом на Труда, по Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по Труда до Текстильной, по Текстильной, Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 8, 8А поедут через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по Советской, площади Победы, улицы Яна Райниса. Для рейсов без захода на вокзал (по установленному расписанию) время отправления от вокзала будет соответствовать времени отправления от остановки «площадь Ленина».

Автобус маршрута № 19 от цементного склада проследует через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской через площадь Победы на цементный склад.

Автобус маршрута № 207 Псков - Печоры (экспресс) рейсом от автовокзала на 13.35 следует по улице Вокзальной, Советской, площади Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 139 от улицы Текстильной поедет по улицам Новосёлов, Звёздной, Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой, с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту (остановки «12 школа» и «Детский парк» отменяются).

Перевозка пассажиров по маршруту № 22 в указанный период времени не осуществляется.