АвтоМир / Общественный транспорт

Почти 50 автобусов поступят в Псковскую область в 2024 году

В 2023 году Псковская область получила средства специального казначейского кредита в размере 400 млн рублей – на них закуплено 47 автобусов большого, среднего и малого классов, которые придут в регион в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Кстати, из Великих Лук очень много обращений с критикой маршруток и просьбой поставить на линии нормальные автобусы. Три автобуса большого класса мы уже поставили на маршруты, еще три поставим в следующем году. Будем отталкиваться от состояния и возможностей улично-дорожной сети», - рассказал Михаил Ведерников.

Кроме того, в 2024 году планируется закупить ещё 10 автобусов за счёт средств Фонда национального благосостояния, предоставляемых на условиях возвратности.

«И, как я уже говорил, благодаря поддержке Дениса Валентиновича Мантурова, закупим еще 25 городских автобусов», - добавил губернатор.