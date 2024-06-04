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Почти 1 млрд рублей потратили на транспортное обслуживание населения Псковской области в 2023 году

Объем финансирования из областного бюджета, направленного на транспортное обслуживание населения региона, в 2023 году составил 875,2 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Получены средства в рамках специального казначейского кредита в размере 400 млн рублей, в марте текущего года осуществлена поставка в регион 47 автобусов», - сказал глава региона.

За счет субсидии из федерального бюджета в размере 170 млн рублей для использования на туристических маршрутах в Псковскую область приобретено 12 автобусов, добавил Михаил Ведерников.