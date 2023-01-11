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Напавшего на водителя снегоуборщика мужчину под Псковом подозревают в нарушении ПДД

Отдельное производство по факту нарушения Правил дорожного движения выделили в отношении мужчины, избившего водителя снегоуборочного трактора под Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Скриншот видео: Алина Марковна / «ВКонтакте»

Материал проверки направили в ГИБДД. Напомним, инцидент произошел между домами №3а и №4 на улице Владимирской в деревне Родине Псковского района 10 января.

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Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре области.

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Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по данному факту.

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Позже стало известно, что личность нападавшего удалось установить. Он сам приехал в отдел полиции.