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Второе уголовное дело возбудили из-за ДТП, в котором пострадали пустошкинские школьники

Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке детей в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

ДТП произошло около 9.40 на 380-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница

с Республикой Беларусь. В результате аварии водитель и пассажиры автобуса, в том числе несовершеннолетние, получили телесные повреждения различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать смещение прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения, из-за чего произошло столкновение.

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Следователь СК России проводит допросы пассажиров автобуса и очевидцев аварии, назначены судебно-медицинские экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.