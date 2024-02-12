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Скорая помощь попала в ДТП в Островском районе по дороге к пострадавшим школьникам

Машина скорая помощи попала в дорожно-транспортное происшествие в Островском районе по дороге к месту аварии со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: Татьяна Дыбко / «Жесть по-псковски»

ДТП с машиной скорой помощи произошло около 11:03 на 367-м километре трассы Р-23. В автомобиле скорой помощи находились водитель и фельдшер. В результате аварии, предварительно, они оба пострадали.

Напомним, автобус с детьми, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Пушкиногорском районе 12 февраля, вез школьников на экскурсию в «Поезд Победы» в Псков. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте.