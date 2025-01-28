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Виновник столкновения на площади Героев-Десантников в Пскове устанавливается

По факту дорожно-транспортного происшествия на площади Героев-Десантников в Пскове 16 февраля проводится проверка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 16 февраля в 11.03 у дома №6 по улице 128-й Стрелковой дивизии столкнулись два легковых автомобиля.

За рулем Renault Duster находился мужчина 1974 года рождения. Вторым участником происшествия была Honda Civic под управлением водителя 2004 года рождения. Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе «разбора».

В тот же день неподалеку полиция оформляла еще одно происшествие. Около 15 часов у дома 27 по улице Гражданской столкнулись «Фольксваген» и «Шевроле». Пострадавших нет.

А происшествие на круговом перекрестке улиц Труда и Поземского полиция не оформляла.