200 грузовиков стоят в очереди на российско-латвийском участке границы в Псковской области

Порядка 200 транспортных средств насчитывается в настоящее время на подъезде к МАПП «Бурачки» и «Убылинка», расположенных в Псковской области на границе с Латвией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Росгранстрое».
«Ежегодно в преддверие праздничных дней наблюдается рост грузопотока по направлению на выезд с таможенной территории Евразийского экономического союза в сторону Латвии. Ситуация обострилась в связи с переориентацией логистических маршрутов перевозчиков, ранее перемещавших товары через белорусско-польскую границу, и функционированием пунктов пропуска в условиях коронавирусных ограничений. В настоящее время на подъезде к МАПП "Бурачки" и МАПП "Убылинка" насчитывается порядка 200 транспортных средств», - говорится в сообщении.
Сотрудники таможни несут службу в усиленном режиме в целях недопущения скопления большого количества транспортных средств.
ФГКУ «Росгранстрой» просит участников внешнеэкономической деятельности с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и рекомендует учитывать данную информацию при планировании маршрута и видов транспорта для перемещения товаров через госграницу.