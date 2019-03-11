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Отработанную в процессе производства ПЭТФ-гранул воду на заводе «Титан-Полимер» будут очищать до степени питьевой

13.03.2019 14:55|ПсковКомментариев: 0

Отработанную в процессе производства полиэтилентерефталата воду на заводе «Титан-Полимер» намерены очищать до степени питьевой. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

«У "Титана" будут свои промышленные стоки, которые будут проходить многоуровневую систему очистки. И только после очистки до степени питьевой воды они будут уходить», - пояснила гость студии.

Также она развеяла опасения псковичей по поводу вредности производства, которое завод «Титан-Полимер» планирует развернуть в ОЭЗ «Моглино». «У них современные технологии, которые они будут использовать при производстве. Администрация региона заключила экологическое соглашение с «Титаном», в рамках которого они должны раскрывать нам всю информацию о происходящем. Она будет также доводиться до профильных ведомств - Росприроднадзора и Роспотребнадзора», - пояснила Нинель Салагаева.

В целом она выразила понимание по поводу обеспокоенности псковичей по поводу грядущего открытия химзавода. «Люди небезразличны к тому, что происходит в регионе, и это тоже хорошо», - отметила вице-губернатор.

В рамках эфира Нинель Салагаева также рассказала, что «Титан-Полимер» намерен построить недалеко от «Моглино» жилой комплекс для сотрудников, которые будут работать на заводе. Также руководство завода готово нести дополнительную социальную нагрузку и построить социальную инфраструктуру, в частности, детские и спортивные площадки. «Все это мы будем оговаривать, когда выйдем на подписание инвестсоглашения с ними», - заключила она.

В целом на заводе, по ее словам, планируется создать 500 рабочих мест. Еще столько же создадут на предприятиях, которые будут обслуживать деятельность химзавода.

Теги: #эхо москвы в пскове #Моглино #ОЭЗ #Дом Советов #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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