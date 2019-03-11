Экономика

Средняя зарплата на «Титан-Полимере» составит 35 тысяч рублей

Средняя зарплата на псковском заводе «Титан-Полимер» составит около 35 тысяч рублей на работника в месяц. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 14 марта, на пресс-конференции сообщил генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

По его словам, все сотрудники предприятия будут обеспечиваться спецодеждой, питанием и будут проходить ежегодный медицинский контроль.

«Мы планируем набирать молодежь», - уточнил председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.