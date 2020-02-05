Экономика

Руководство псковского завода «Титан-Полимер» о начавшемся строительстве, результатах экспертиз и партнерах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 7 февраля. Гостем студии стал заместитель генерального директора по капитальному строительству «Псковского завода "Титан-Полимер"» Алексей Ермаков. Ведущий программы Константин Калиниченко обсудил с гостем начало строительства первой очереди завода - комплекса по строительству БОПЭТ-пленки. Заместитель гендиректора рассказал о заключениях необходимых экспертиз, разрешениях на строительство, нанятых подрядчиках и производстве собственного сырья.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) - «Гайд-парк», территория, где мы открыто говорим на самые разные темы, и, прежде всего, - на острые и актуальные. В гостях у нас - заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков. Алексей Николаевич, добрый день.

Алексей Ермаков: Здравствуйте.

Константин Калиниченко: Ну а говорить мы сегодня будем о том, что «Псковский завод "Титан-Полимер"» приступил к возведению производственных объектов. На площадке завода полным ходом идут строительные работы. Что конкретно сегодня строится, особенности возводимых объектов, планы, сроки реализации… Конечно, говорить обо всем этом мы будем через призму экологических стандартов безопасности для псковичей, потому что это возведено во главу угла при данном проекте. Алексей Николаевич, давайте начнем. Строительство завода стартовало. Расскажите подробно, что именно строится сейчас? Какая очередь проекта реализуется?

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Алексей Ермаков: На сегодняшний день, действительно, стартовало строительство первой очереди. Из состава объектов капитального строительства, которые планируется возводить на территории площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино», первым этапом является комплекс по строительству биаксиально-ориентированных пленок - БОПЭТ. На сегодняшний день было получено разрешение на строительство, по итогам прохождения экспертиз, получения положительных заключений экспертиз, проектных документаций, геологических изысканий. Также были получены заключения по санитарно-защитной зоне, с установкой границ санитарно-защитной зоны, класса экологической опасности данного объекта. На сегодняшний день по данному вопросу все материалы переданы на регистрацию санитарно-защитной зоны, в пределах 100 метров на данный объект, как было оговорено и подтверждено заключением Роспотребнадзора.

Что касается реализации объекта: на сегодняшний день, после получения разрешения и заявления в органы государственного архитектурно-строительного надзора, мы приступили к реализации проекта. И осуществляем строительно-монтажные работы по бетонированию оснований колонн, фундаментов зданий, сооружений, главного производственного корпуса БОПЭТ.

Константин Калиниченко: Алексей Николаевич, задам вам вопрос как строителю. Стройка, заливка фундамента началась в зимнее время. Это нормально? Допустимо такие объекты начинать возводить зимой?

Алексей Ермаков: Да, на сегодняшний день существует ряд технологических возможностей, и они - ни для кого не новы. Возможности выполнения работ в зимний период - с применением специальных добавок, пластификаторов, которые применяются к составу бетонной смеси, с помощью прогрева бетона, с выдержкой температурного режима, и так далее. Выполнение работ обеспечивается полностью в соответствии со всеми технологическими регламентами и требованиями.

Константин Калиниченко: И, конечно, вы жестко контролируете все эти вопросы?

Алексей Ермаков: Совершенно верно. На сегодняшний день организована служба строительного контроля по выполнению данных строительно-монтажных работ. Она у нас двухступенчатая. За субподрядными организациями осуществляет контроль генеральный подрядчик, который выбран для выполнения работ по производственному корпусу, и служба строительного контроля со стороны завода «Титан-Полимер», которой я руковожу.

Константин Калиниченко: Здесь более-менее все понятно. Но возникают постоянно вопросы о том, какие экспертизы были? Правильно ли все было организовано на стадии подготовки? Имеются ли сегодня для начала строительства все необходимые разрешения?

Алексей Ермаков: На сегодняшний день все необходимые разрешения, в рамках установленного законодательства РФ, на выполнение работ по данному объекту - именно по данной, первой очереди строительства - получены. То есть все разрешения, регламентированные нормами, регламентированные природоохранным законодательством, все - получены в соответствии со всеми канонами и нормативной документацией. И мы, как и заявляли ранее, действуем в рамках установленного нормативного, правового поля.

Константин Калиниченко: Алексей Николаевич, по срокам строительства можете ли сориентировать наших радиослушателей, что когда будет возводиться? Возможно, цеха, сопутствующие объекты…

Алексей Ермаков: На сегодняшний день, как и анонсировалось раньше, у нас сроки ввода объекта в эксплуатацию - 3-й квартал 2021 года. Это с учетом строительства и ввода в эксплуатацию 1-й и 2-й линии БОПЭТ, по производству пленок. Включает выполнение полного комплекса развития инфраструктурных объектов вспомогательного назначения: дорог, котельных, технологических эстакад и всех объектов энергетического обеспечения, которые необходимы для автономной работы данного объекта. Как мы говорили ранее, данный объект БОПЭТ - в первую очередь, строительство - у нас автономный. Оно у нас может работать без участия второго этапа, ПЭТа. ПЭТ - производство гранул. Что касается производства главного производственного комплекса, готовности его для монтажа, передачи под монтаж оборудования, у нас плановые показатели - июнь 2020 года.

Константин Калиниченко: Достаточно быстро вы будете все строить. Алексей Николаевич, поскольку очень большой интерес у жителей к вашему объекту. По-моему, сколько мы не говорим об этом - у людей все равно перемешались различные сведения. Поэтому люди не до конца понимают общее состояние объекта: первую, вторую, третью, десятую очередь. Нужно еще раз подчеркнуть, что сегодня речь идет только о первой очереди объекта.

Алексей Ермаков: Да, сегодня говорим о первой очереди объекта. Объект - комплекс зданий, производств, которые будут или планируются в пределах данного земельного участка в «Моглино». Это комплекс производств по выпуску пленки.

Константин Калиниченко: Здесь нужно подчеркнуть, первый этап не требует общественных слушаний. Когда речь пойдет о втором этапе, вот тогда компания, насколько я понимаю, не отказывается от проведения общественных слушаний?

Алексей Ермаков: Совершенно верно. На данном этапе у нас определен класс опасности данного объекта - 4 класс. Мы, по нормативному законодательству, не обязаны проходить слушания по данному классу опасности, о чем мы неоднократно заявляли. И подтверждено выданным заключением экспертизы. Центр гигиены выдал нам заключение, Роспотребнадзор Псковской области принял данное заключение и выдал санитарно-экологическое заключение по установке санитарной защитной зоны в рамках обозначенного экспертного заключения.

По второму этапу строительства, который уже планируется к реализации, - это уже будет для выпуска гранулы. Хочу сразу остановиться, данный завод пленок, который планируется к строительству, у нас запускается в эксплуатацию на привозном сырье. Сырьем же является ПЭТ-гранула, которая выпускается на других заводах, по производству данной гранулы. Но чтобы обеспечить качество или быть целиком ответственным за свой продукт, мы хотим наладить собственное производство. Далее, как говорил Герман Львович (генеральный директор ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"» Герман Петрушко, - ред.), выпускать собственную гранулу и тем самым более качественно, более ответственно подходить к готовой продукции.

Константин Калиниченко: Очевидно, это и логистические вопросы, это экономика, это бизнес, это совершенно нормальная история.

Алексей Ермаков: И когда речь пойдет уже о заводе по гранулам - тогда уже будут включаться другие необходимые требования, будут проводиться общественные слушания, будет проводиться в установленном порядке экологическая экспертиза. И результатом общественных слушаний, протокол которой войдет в состав экологической документации, к экологической экспертизе, будет уже вкладываться в заключении государственной экспертизы о возможности строительства данного объекта на данной территории. Хотя, хочу напомнить, что в рамках перед началом строительства, перед определением возможности возведения данных объектов у нас разработан, как мы заявляли ранее, ПредОВОС (предварительная оценка воздействия на окружающую среду - от ред.), в котором у нас определены возможности установки данного объекта на данной территории. На этапе экологической экспертизы этот документ войдет в состав предоставляемых экологам материалов, и они дадут нам либо согласие, либо - несогласие. Одно из двух.

Константин Калиниченко: Алексей Николаевич, вы говорите - 4 класс опасности. Я правильно понимаю, что это самый безопасный класс из всех существующих?

Алексей Ермаков: Менее класса - нет. Не существует. Но все-таки это устанавливается определенные границы к производственным объектам, как и непроизводственного назначения, также и к пекарням, и другим сооружениям.

Константин Калиниченко: Например, к шоколадной фабрике. Мелькает периодически в эфире у одного из ваших оппонентов. На самом деле, псковичи должны учитывать, что так уж сложилось. С советских времен у нас в центре города, к сожалению, если мне память не изменяет, как минимум 3-го класса опасности. Но не будем им какую-то рекламацию тут делать. Советская эпоха, так строили: у нас предприятия прямо в центре города, и ничего с этим не поделаешь.

Алексей Николаевич, появились первые фотографии в сети, в том числе - и на сайте Псковской Ленты Новостей. Наши радиослушатели интересуются тем, что там есть некоторые объекты, которые очень напоминают то ли мавзолей, то ли пирамиды, которые мексиканские, ацтекские. Это что-то сакральное или все-таки нужное для завода?

Алексей Ермаков: Нет, это не сакральное, не монументы. Данные конструкции, которые представлены на фотоматериалах, являются фундаментами. Они сложные, многоступенчатые. Данный комплекс здания является ответственной конструкцией. И высота этажерок у нас достигает от 15 до 42 метров. Чтобы создать распределенную нагрузку, существует определенные требования в проектных решениях, которые мы на сегодняшний день реализуем. Это фундаменты, а не мавзолеи.

Константин Калиниченко: Алексей Николаевич, мы уже затронули вопрос, касающийся соглашения об экологическом партнерстве, которое, как известно, было подписано на инвестиционном форуме где-то год назад. И там ваша компания «Титан-Полимер» взяла на себя определенные обязательства. И в рамках проектирования первой очереди все ли параметры соглашения выполняются с вашей стороны?

Алексей Ермаков: Да. Ранее было подписано и ныне действует соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды, экологическом партнерстве, в феврале 2019 года. И первый этап: все требования по экологичности, все требования, которые прописаны в определяющих параметрах данного соглашения, с нашей стороны - реализованы, определены. И логическим заключением является логическое заключение со стороны экспертизы проектной документации, и экологической экспертизы, которая ныне проведена. Получено заключение положительное. Подчеркиваю, есть 2 варианта: либо - отрицательное, либо - положительное. Положительное -это значит, что оно определяет все экологические аспекты и все требования технических регламентов.

Константин Калиниченко: Там не существует каких-то форматов таких, что в целом - положительное, но с оговорками. Или если оно положительное, то положительное без вариантов?

Алексей Ермаков: Да, если оно положительное, то - положительное, без вариантов.

Константин Калиниченко: Кстати, меморандум все-таки двусторонний. Вы со своей стороны его выполняете, администрация Псковской области свою часть со своей стороны выполняет? Оказывает вам необходимую поддержку?

Алексей Ермаков: Что касается поддержки по предоставлению информации на этапах сбора информации, что касается предоставления исходных данных на этапах проектирования - помогает, конечно.

Константин Калиниченко: Тем более, что это опубликовано в местных СМИ, и любой желающий может ознакомиться с этим в доступных источниках: на сайте областной администрации - pskov.ru, на сайте Псковской Ленты Новостей. Так что если есть у кого-то какие-то сомнения - может быть, нужно не бежать в суд сначала, а почитать документы. И я снова акцентирую внимание, что сегодня речь идет исключительно о 1-й очереди строительства предприятия 4-го класса опасности, потому что в головах у людей почему-то отложилась эта мысль, что сейчас вы здесь ставите сразу все. И еще здесь ядерный реактор поставите, и будете плутоний оружейный производить. Слава богу, ничего такого пока нет.

Алексей Николаевич, давайте - к подрядчику. Кто работает сегодня на объекте? Давайте, прежде всего, о генеральном подрядчике. В таких ситуациях, при строительстве такого предприятия, как у вас, хочется, чтобы это был серьезный подрядчик, а не случайная, как у нас часто бывает, по федеральному закону №44, выбранная фирма, которая подешевле предложила.

Алексей Ермаков: Хочу сказать, что на сегодняшний день, в рамках строительства, заключен договор генерального подряда с организацией ООО «Стальные решения», которая является поставщиком, проектировщиком здания и выполняет полный порученный комплекс строительно-монтажных работ до ввода объекта в эксплуатацию. Данная организация зарекомендовала себя на рынке данных услуг в Российской Федерации - с положительной стороны. Мы не скрываем, что оценивали многие факторы, десятки предприятий, десятки контрагентов, которые являются поставщиками данных конструкций, предлагают собственные услуги, но мы остановились на данной организации, которая имеет значительный опыт в строительстве быстровозводимых зданий, чтобы нам обеспечить надежность, безопасность, и чтобы сроки строительства соблюли, в установленных нормативным законодательством рамках.

Завод «Атсумитек тойота Цусе Рус» в Самарской области - это производственный комплекс по изготовлению автомобильных запчастей. Наш генподрядчик участвовал, строил данный комплекс. Еще завод Hilux - тоже в Самарской области, тоже Toyota. И производственный комплекс по механической обработке штамповок, ООО ОЭЗ «Титановая длина», «Ростех». Наш генподрядчик выставлял, монтировал производственные корпуса, производственно-логистические склады, торговые павильоны Boeing. То есть у данной организации - огромный перечень, который выполняется совместно с организацией «Стронг Билдингс», совместно с поставщиком, проектной организацией, выполняющей именно проектирование, поставку зданий. В комплексе выполняют строительно-монтажные работы и положительно себя зарекомендовали с этой стороны.

Константин Калиниченко: Алексей Николаевич, я посмотрел перед эфиром, «Стальные решения» - это, я так понимаю, практически компания «Северсталь»?

Алексей Ермаков: Нет, это не они. Есть «Стальное решение», а есть - «Стальные решения». Разные вещи, хоть и созвучные наименования.

Константин Калиниченко: Будем иметь в виду, что компания - с очень хорошим резюме. Потому что если такая компания, как Toyota, ищет себе подрядную организацию для строительства серьезного предприятия в чужой стране - явно скрупулезно подходит к выбору подрядчика. Хорошо. C генеральным подрядчиком - понятно: серьезная организация. Я так полагаю, субподрядные организации тоже трудятся на объекте. Кого вы привлекаете? Ну и, конечно же, интересует, если среди них место для псковичей? Или только легионеры?

Алексей Ермаков: Нет, ни в коем разе. Как было заявлено ранее, мы и генподрядчик выполняем согласование и намерение о привлечении максимального количества, объема ресурса Псковского региона, для выполнения специальных, строительно-монтажных работ. И на сегодняшний день уже ряд организаций, которые выполняют «нулевые» циклы здания, - силы региона. Я не буду перечислять эти организации, но они на сегодняшний день задействованы в возведении «нулевого» цикла: основания, фундамента, в подготовке территории, инфраструктуры. Это планируем выполнять силами региона.

Константин Калиниченко: По сути, вы уже интегрировались и обеспечиваете рабочие места для псковичей, решаете очень актуальную проблему. Алексей Николаевич, в ближайшее время в Торгово-промышленной палате Псковской области запланирована встреча с псковским бизнесом, касающаяся строительства вашего предприятия. Расскажите об этом.

Алексей Ермаков: Да, на сегодняшний день запланирована встреча в рамках Торгово-промышленной палаты, с представителями регионального бизнеса, строительных организаций, которые могут участвовать. И мы вместе с генподрядчиком готовы предложить, чтобы они рассмотрели возможность участия в наших проектах. Но сроки у нас по данным вопросам немного сдвинулись по причинам предоставления и подготовки материалов для плодотворной дискуссии, не популизма. Поэтому мы сдвинули сроки на неделю и, думаю, в конце этого месяца у нас такая встреча состоится. При помощи Торгово-промышленной палаты можно более продуктивно вовлечь представителей строительно-монтажной отросли в решение наших вопросов.

Константин Калиниченко: Напомню, что компания «Титан-Полимер» является членом Торгово-промышленной палаты Псковской области, участником этого крупнейшего объединения псковского бизнеса на территории региона. Это, на мой взгляд, свидетельствует о серьезных намерениях компании на территории Псковской области. Алексей Николаевич, некоторые обратили внимание, что на объекте организована площадка для хранения оборудования в соответствии с требованиями таможенного законодательства. Я правильно понимаю, что, как предполагается, завод будет работать на импортном оборудовании?

Алексей Ермаков: Да. Мы заявляли ранее, что на сегодняшний день, в рамках строительства нашего завода, используется инновационное оборудование, которое обеспечивает, как максимальную продуктивность, так и качество, экологическую безопасность в рамках выпуска готовой продукции. Что касается организации таможенной зоны, она априори должна присутствовать так же, как и на площадке «Моглино-1». Она должна присутствовать в границах ОЭЗ, в рамках большого участка, который мы называем «Моглино-2». И дабы обеспечить оборудованием нашу площадку, мы совместно с руководством ОЭЗ отработали вопросы по получению рекомендаций по организации на нашей площадке данной зоны, возможностей завоза оборудования, осуществления складирования и последующего увеличения, монтажа в границах нашего участка. На сегодняшний день у нас реализуется устройство ограждения, система видеонаблюдения и все требования регламентов, которые определены федеральными таможенными органами, службами, для признания данной зоны, участка, территории отвечающей требованиям законодательства. Потом - установление. Потом - все остальные процедуры выполнятся для реализации.

Константин Калиниченко: Оборудование импортное не из Китая?

Алексей Ермаков: Нет, ни в коем случае. На сегодняшний день мы используем такие значимые бренды, как Bonfanti, Dornier - это Италия, это Германия.

Константин Калиниченко: Dornier - очень известная немецкая фирма. Первая - мне ни о чем не говорит, а о второй - даже я, человек далекий, наслышан.

Алексей Ермаков: Да, это германская фирма, которая обеспечена всеми европейскими стандартами качества. То есть это - европейское оборудование.

Константин Калиниченко: Если говорить все-таки о строительстве объекта, отталкиваясь от общественного резонанса и никого не обвиняя в эскалациях, предприятие будет производить в некотором смысле химическую продукцию. И 4-й или не 4-й класс опасности - все равно наши граждане переживают, имеют на это, наверное, полное право. Поэтому как строитель можете сказать, какие есть особенности строительства подобных объектов? Возможно, более высокие требования по экологии, по качеству материалов? Закладываете ли вы какой-либо, скажем так, «запас»? Если бы вы строили пекарню - возможно, вы бы проще это все строили. А поскольку объект - «резонансный», и не дай бог что, то, соответственно, может быть, это делается с какими-то «запасами»?

Алексей Ермаков: Никаких «запасов», никаких дополнительных мероприятий, которые не регламентируются законодательством в рамках проектирования таких объектов, не требуется закладывать в состав данной документации. И мы - не закладываем. Но, в любом случае, наши проектировщики ООО «Полихимсервис», которые выполняли проектные работы, все равно произвели расчеты всех необходимых материалов, конструкций, на сейсмическую устойчивость зданий сооружений, с привязкой к данному региону, на климатическую устойчивость и так далее. Никаких дополнительных мероприятий по безопасности не предусмотрено в проекте и не предусматривается. Это не требуется.

Константин Калиниченко: В начале эфира, перечисляя все экспертизы и исследования, вы говорили, что и геологические изыскания были проведены. Где - сейсмическая активность, а где - Псковская область? Нас пока не трясет, но по геологии нет ли каких-либо сложных составов?

Алексей Ермаков: По геологии - есть определенные сложности. Но, рассмотрев специфику данного региона, специфику существующей площадки, можно сказать, что у нас низкий уровень залегания плиты. Существуют вопросы по разработке данной плиты скальной породы, и не более того. Каких-то других критических моментов нет, и дополнительные мероприятия не требуются.

Константин Калиниченко: Генерального подрядчика это не смущает?

Алексей Ермаков: Не смущает.

Константин Калиниченко: Будем надеяться, что никаких сложностей такого плана с возведением объектов не возникнет. Последний вопрос, Алексей Николаевич. Компания демонстрировала достаточно серьезный, высокий уровень открытости, готовности к диалогу. Вы по-прежнему готовы по любым вопросам к диалогу с общественностью?

Алексей Ермаков: Конечно. По всем вопросам, которые интересуют и общественность, и других представителей заинтересованных служб.

Константин Калиниченко: Что же, на этой оптимистичной в целом ноте и будем заканчивать нашу передачу. Это был «Гайд-парк». В гостях у нас был заместитель генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков. Алексей Николаевич, спасибо, что нашли в своем очень загруженном графике время и пришли к нам на эфир.

Алексей Ермаков: Спасибо большое за эту встречу. Всем добра, счастья и успехов.

Константин Калиниченко: До свидания.