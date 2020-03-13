Экономика

Потенциальный инвестор представил губернатору возможные варианты по созданию экотехнопарка в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с представителями потенциального инвестора - компании «Террикон» - по вопросам строительства экотехнопарка на территории региона.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, представители организации-инвестора представили главе региона несколько возможных вариантов по созданию современных комплексов по переработке и размещению отходов, которые были проработаны после изучения территориальной схемы обращения с ТКО. Один из них - возведение двух предприятий в северной и южной частях региона. Но, как отметили специалисты, это может привести к увеличению тарифов для населения.

Второй, самый оптимальный, по мнению потенциальных инвесторов, - строительство одного крупного экотехнопарка в северной части региона, а также мусороперегрузочной станции в южной части области. Данный вариант позволит сохранить имеющиеся тарифы по обращению с ТКО, а также внедрить более современные и эффективные технологии на перерабатывающем предприятии.

Что касается самой системы работы экотехнопарка, то специалисты подчеркнули, что в специальных сухих бассейнах будет захораниваться не более 50% поступившего мусора. На конвейерных сепараторах произойдет разделение отходов на фракции, часть из которых отправится на переработку. Органические отходы будут проходить процедуру ферментации, после чего появится возможность использовать их в качестве удобрений для сельхозпредприятий.

С точки зрения экологичности предприятие будет отвечать всем необходимым требованиям: очистка использованной воды, контроль над состоянием окружающего воздуха, создание специальных защитных слоев под сухими бассейнами для хранения.

«Технология работает. Можно приехать в Московскую область, где реализованы два наших проекта, и познакомиться с их работой», — отметили представители компании «Террикон».

Стороны во время рабочей встречи также обсудили варианты реализации проектов, источники финансирования, организацию конкурсных процедур по созданию проекта предприятия и выбору подрядчиков.

Губернатор в завершение встречи отметил, что в Псковской области на данный момент захоранивается порядка 80% отходов. Открытие экотехнопарка позволит решить актуальные вопросы по закрытию полигонов хранения ТКО на территории региона. Михаил Ведерников также предложил специалистам изучить предположительные площадки для размещения производства.