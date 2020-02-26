Экономика

Псковская область ведет переговоры с потенциальным инвестором по строительству экотехнопарка

Администрация Псковской области ведет переговоры с потенциальным инвестором по строительству экотехнопарка,. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции 26 февраля.

Сейчас, по его словам, серьезно прорабатывается вопрос по созданию одного экотехнопарка на территории области. «Это может быть Островский район или какой-то другой. Сейчас инвестор рассматривает потенциальные участки», - рассказал губернатор, отметив, заинтересовавшийся инвестор, который уже имеет опыт в этой отрасли, готов вложить в проект 2 млрд рублей.

Планируется, что экотехнопарк будет создан в рамках концессии. В течение 10 лет компания берет обслуживание эконотехнопарка на себя, затем он перейдет в областную собственность.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, после реализации проекта у региона будет возможность закрыть абсолютно все свалки в регионе, в первую очередь порховский полигон. Срок реализации проекта - 2 года. «15-20 марта состоится вторая серия переговоров, и что особенно важно – утилизировать в землю можно будет только порядка 50% отходов. Запланирован высокий уровень сортировки и автоматической переработки», - заключил глава региона.