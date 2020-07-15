Экономика

Правительство рассмотрит поправки о налоговых послаблениях для СМИ

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин в четверг рассмотрит поправки о налоговых послаблениях для печатных средств массовой информации и книгоиздателей.

«В Налоговый кодекс мы вносим изменения, которые позволяют им списывать до 30% стоимости тиража печатной продукции, если она потеряла товарный вид или устарела», - сказал премьер на заседании кабмина, пишет ТАСС.

По его словам, в таком случае почти треть бракованных или нераспроданных книг, журналов и газет можно будет отнести на расходы, а также снизить обязательства по налогу на прибыль.

Глава кабмина напомнил, что в настоящее время так можно поступить лишь с 10% нераспроданного или потерявшего товарный вид тиража, пишет «Парламентская газета».

Он также отметил, что от издательств неоднократно поступала просьба увеличить эту цифру. Кроме того, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.