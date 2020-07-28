Экономика

Повышенную пенсию будут получать родственники погибших военных и полицейских

Повышенную пенсию будут получать нетрудоспособные члены семей военных, полицейских, сотрудников ФСИН и УИС, Росгвардии, противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Такой закон вступает в силу 31 июля.

Документ вносит изменения в статью 46 закона о пенсионном обеспечении указанных категорий граждан. Устанавливается, что их нетрудоспособные родственники имеют право на надбавку к пенсии по случаю потери кормильца исходя из статуса военнослужащего. Расходы федерального бюджета на реализацию положений закона составят 1 млрд 813,6 млн рублей в год, пишет «Парламентская газета».

Согласно российскому законодательству, в стране 13 категорий граждан имеют право на получение повышений пенсии по случаю потери кормильца. При этом, как отмечают в правительстве, суды принимают положительные решения только по трём категориям: это члены семей умерших (погибших) Героев, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Разные подходы к установлению повышений пенсии по случаю потери кормильца вызывали социальную напряженность среди военнослужащих и членов их семей. Закон устраняет социальную несправедливость.