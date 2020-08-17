Экономика

Конгрессно-выставочный центр открылся на псковском рынке

Конгрессно-выставочный центр открылся в новом шатре на рынке в Пскове, вблизи дома №9 на улице Текстильной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

В шатре установлены палатки с канцтоварами, антисептиками, сотовой связью, детской одеждой псковского производителя, академией тенниса, рекламой фитнес-центров и научной библиотекой.

Работу нового шатра оценили глава города Елена Полонская, заместитель главы городской администрации Павел Воклов, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Василий Демидов и депутат гордумы Григорий Стороненков.

Смотрите также Рынок на улице Текстильной в Пскове модернизируют с сохранением рабочих мест

15 июля Елена Полонская заверила предпринимателей, что рынок закрываться не будет, однако, чтобы он окупался и становился центром притяжения покупателей, его необходимо наполнить и модернизировать. Для этого власти города предложили поставить шатер в пределах рынка и оборудовать его тематическими площадками.