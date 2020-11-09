Экономика

Игорь Савицкий: Чем больше Псковская область возьмет в долг, тем лучше

Чем больше Псковская область возьмет в долг для своего развития, тем лучше, уверен известный псковский промышленник Игорь Савицкий. Своим мнением он поделился с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Мое мнение может показаться парадоксальным, но, я считаю, что чем больше мы возьмем в долг, чем больше нам дадут заемных средств, тем лучше для Псковской области. Правда, возникает другая проблема – эти деньги нужно использовать рационально. Тут у нас, к сожалению, не все хорошо», - высказался Игорь Савицкий.

При этом он подчеркнул, что возлагать на регион ответственность за 17 млрд рублей госдолга неправильно, потому что это следствие экономической модели государства.

«К госдолгу сама Псковская область не имеет никакого отношения. Мы являемся экономическим субъектом РФ, и сами не можем планировать ни бюджет, ни доходы, ни расходы, потому что в них десятки президентских программ, которые надо профинансировать. Не подведем ли мы страну? Если вспомнить количество различных фондов, то денег у России немерено. Так что, свои просчеты Российская Федерация на территории Псковской области закроет очень легко. Псковичам из своих карманов точно ничего не придется в этом смысле оплачивать», - заявил промышленник.

«Если у нас хороший руководитель области, то пускай еще столько же денег займут, но только рационально вложат в развитие Пскова и области», - добавил он.

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В то же время Игорь Савицкий отметил, что у него вызывают определенные опасения разговоры о возможном объединении Псковской области с другими регионами, например, с Ленинградской областью. «Это серьезно, и это - беда. Если нас объединят с какой-нибудь областью, развитой или недоразвитой, без разницы, тогда экономически Псков и область очень серьезно просядут. Я надеюсь, что если такой вопрос возникнет, он все-таки будет решаться на референдуме», - заключил он.