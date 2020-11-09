Игорь Савицкий: Чем больше Псковская область возьмет в долг, тем лучше

Чем больше Псковская область возьмет в долг для своего развития, тем лучше, уверен известный псковский промышленник Игорь Савицкий. Своим мнением он поделился с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).
«Мое мнение может показаться парадоксальным, но, я считаю, что чем больше мы возьмем в долг, чем больше нам дадут заемных средств, тем лучше для Псковской области. Правда, возникает другая проблема – эти деньги нужно использовать рационально. Тут у нас, к сожалению, не все хорошо», - высказался Игорь Савицкий.
При этом он подчеркнул, что возлагать на регион ответственность за 17 млрд рублей госдолга неправильно, потому что это следствие экономической модели государства.
«Если у нас хороший руководитель области, то пускай еще столько же денег займут, но только рационально вложат в развитие Пскова и области», - добавил он.
В то же время Игорь Савицкий отметил, что у него вызывают определенные опасения разговоры о возможном объединении Псковской области с другими регионами, например, с Ленинградской областью. «Это серьезно, и это - беда. Если нас объединят с какой-нибудь областью, развитой или недоразвитой, без разницы, тогда экономически Псков и область очень серьезно просядут. Я надеюсь, что если такой вопрос возникнет, он все-таки будет решаться на референдуме», - заключил он.