Экономика

Предприниматели рассказали об ожиданиях от нового главы ФАС

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский возглавил Федеральную антимонопольную службу. Предприниматели рассказали, чего ждут от нового главы ФАС.

Так, бизнес рассчитывает, что на новом посту Максим Шаскольский в первую очередь займется тарифной политикой по всем направлениям, заявил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Также компании надеются, что чиновник продолжит уже намеченную его предшественником Игорем Артемьевым политику по созданию условий для конкуренции и ее защиты, пишет газета «Известия».

«Он создавал условия для конкуренции, боролся с картелями и все это делал успешно. К его заслугам можно причислить появление четырех «антимонопольных пакетов», которые нацелены на защиту конкуренции в стране, создание биржевой торговли во многих областях, отмену внутрироссийского роуминга», - сказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, отметив, что благодаря Артемьеву служба стала одной из лучших на международном уровне.

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия») выразил уверенность, что от Максима Шаскольского стоит ждать эволюционных изменений на фоне достаточно нестабильной экономической ситуации.