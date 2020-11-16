Экономика

Федеральный законодатель разрешил проводить обсуждения проекта бюджета в интернете

Новые федеральные нормы, касающиеся общественных обсуждений проекта областного бюджета и годового отчета об исполнении бюджета, предлагается закрепить в региональном законодательстве. Поправки в закон «О бюджетном процессе в Псковской области» подготовил областной комитет по финансам и внес в Собрание губернатор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В отличие от публичных слушаний, которые предполагают очное участие граждан, и ранее являлись единственной формой «нулевого чтения» законопроекта о бюджете. Общественные обсуждения могут проводиться через средства массовой информации, в том числе через сеть Интернет.

В законопроекте предусмотрено привлечение к участию в общественных обсуждениях представителей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть вынесенный на общественное обсуждение проект закона области. Мнения и замечания участники публичных слушаний могут представить в финансовый орган области в электронном виде или на бумажном носителе.

Новая редакция федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», содержащая нормы о проведении бюджетных общественных обсуждений, вступает в силу 20 ноября этого года. В связи с этим к полномочиям исполнительной власти региона предлагается отнести принятие решения о проведении публичных слушаний либо общественных обсуждений, а также о подготовке информационных материалов.

Кроме того, законопроект отражает вступающие в силу с 1 января 2021 года новые положения Бюджетного кодекса РФ. В частности, норму в соответствии с которой неисполненные финансовые обязательства прошлого года должны быть в обязательном порядке учтены при формировании бюджета на следующий год.

Проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О бюджетном процессе в Псковской области» направлен в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

Напомним, процедура публичных слушаний при рассмотрении проекта областного бюджета является обязательной. Законодательством предусмотрено, что участники публичных слушаний вправе свободно высказывать своё мнение, озвучивать замечания, вносить предложения. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации области в сети Интернет и направляется в Собрание до рассмотрения комитетом по бюджету, финансам и налоговой политике законопроекта о бюджете в первом чтении. При проведении общественного обсуждения будет действовать аналогичная процедура.