Экономика

Татьяна Баринова объяснила, почему бюджет Псковской области снова будет дефицитным

Несмотря на то, что в Псковской области отмечается рост доходов, ее бюджет остается дефицитным, поскольку рост связан по большей части с целевыми средствами, в том числе на формирование дорожного фонда. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 20 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сообщила заместитель губернатора региона – председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова.

«Порядка 26% в доходах консолидированного бюджета Псковской области составляют поступления от акцизов на нефтепродукты. При этом эти средства регион может потратить только на дорожный фонд. Отсюда появляется дефицит бюджета. Так, с учетом ежегодной индексации фонд заработной платы составляет почти 1,6 млрд рублей. Вычтем "ковидные" 500 млн рублей, которые регион получил из федерального бюджета, и мы получим, что только на зарплату мы должны предусмотреть 1,1 млрд рублей», - пояснила Татьяна Баринова.

По ее словам, дефицит бюджета следующего года запланирован в объеме 2,608 млрд рублей. Госдолг в бюджете 2021 года запланирован по верхней планке в 21,415 млрд рублей. «Сейчас он составляет 17,8 млрд рублей. Однако Псковская область намерена взять дополнительные коммерческие кредиты до конца года для финансирования дефицита бюджета», - сообщила Татьяна Баринова.