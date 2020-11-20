Экономика

Чиновники рассказали, как повлияет на бюджет Псковской области отмена ЕНВД

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов выразил обеспокоенность, что бюджет Псковской области в следующем году заметно просядет в доходной части из-за отмены ЕНВД. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, своими опасениями он поделился сегодня, 20 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.



Фото здесь и далее - пресс-служба Псковского областного Собрания

«В бюджетном процессе третья по величине часть доходов – это налоговые сборы с юридических лиц. В следующем году отменяется налог на вмененный доход (ЕНВД). У вас же три года подряд заложен одинаковый сбор по налоговым сборам. Есть вероятность, что немало юрлиц уйдут с ЕНВД, но не дойдут до УСН (упрощенная система налогообложения, одна из предлагаемых альтернатив ЕНВД – от ред.). Вы не боитесь потерять налоги от малого и среднего предпринимательства? Особенно с таким развитием МСП, которое сейчас заложено в бюджет?», - обратился он к заместителю губернатора региона – председателю комитета по финансам Псковской области Татьяне Бариновой.

Чиновник в ответ напомнила, что администратором налогов является налоговая инспекция, и финансисты формируют бюджет на основе данных налоговой инспекции. «Сейчас просчитать, кто на какой налог уйдет, очень сложно, поэтому мы будем в течение этого и следующего финансового года анализировать поступающие доходы практически ежедневно. И будем вносить изменения, которые нам подскажет уже жизнь», - заверила она.

Игорь Романов обратил внимание, что следующий год на поддержку предпринимательства заложено почти в четыре раза меньше средств, чем в текущем. «И большая их часть – это поддержка Фонда поддержки предпринимателей, а не самих предпринимателей. Не видно конкретных денег для малого и среднего бизнеса», - высказался он.

С такой трактовкой не согласился руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. «Все заложенные средства идут на поддержку бизнеса, а не фондов», - подчеркнул он.

При этом чиновник отметил, что уменьшение суммы было прогнозируемым. «Мы неоднократно говорили, что в связи с пандемией федеральный центром принято решение, что те средства, которые были запланированы в рамках нацпроекта на период вплоть до 2024 года на докапитализацию государственных микрофинансовых организаций, должны быть выплачены в 2020 году. Это не означает, что бизнес останется без поддержки. Так, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития запланировано несколько мероприятий. Кроме того, ряд национальных проектов был пересмотрен, и появилось, в том числе, направление прямой финансовой поддержки социального предпринимательства. Пока решается, будет ли это субсидирование или грантовая поддержка. По самозанятым также будет отдельный федеральный проект. До конца года ждем конкретных решений от правительства», - заключил Андрей Михеев.