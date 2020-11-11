Общество

Новогодние корпоративы почти на 100% окажутся под запретом - Александр Нестерук

Новогодние корпоративные мероприятия в Псковской области в этом году, скорее всего, окажутся под запретом, поскольку сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу не позволит снять установленные сейчас ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе, банкетов. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сказал главный врач региона Александр Нестерук.

«Запрет новогодних корпоративов - это практически стопроцентная история, потому что плохая эпидемиологическая ситуация складывается как в целом по Российской Федерации, так и в нашем регионе. Не думаю, что ситуация до Нового года улучшится настолько, что установленный сейчас запрет на проведение банкетов будет отменен. Скорее всего, он сохранится. Гадать не будем, но пока мы не стабилизировались и на плато не вышли. Снижения нет, пока отмечается только рост числа заболевших», - пояснил он.

Александр Нестерук согласился, что для предпринимателей, работающих в сфере общепита невозможность проведения новогодних корпоративов и торжественных мероприятий станет серьезным ударом, но, по его словам, риски массового заражения сейчас слишком велики, чтобы смягчать ограничения.

«Обычно предпринимателей декабрь кормит целый год. Я их понимаю, но в этой ситуации, если мы разрешим проводить массовые мероприятия и корпоративы в том числе, это будет для нас убийственным», - подчеркнул он.

При этом главный врач Псковской области не согласился, что в этих условиях стоило бы пересмотреть ограничение по работе общепита в ночное время. Напомним, сейчас кафе, ресторанам и клубам разрешено работать только до 23:00. На днях предприниматели обращались с открытым письмом к региональным властям с просьбой разрешить работать до 3:00 хотя бы по пятницам и в выходные дни, но получили отказ.

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«Это абсолютно разумный запрет. Уже нигде в России никто не работает после 23:00. У нас последняя территория, которая держалась в этом плане, - это Москва. Но сейчас и в столице запретили работать в ночное время. Сейчас общепит должен работать только как общепит, а после 23:00 начинаются танцы, гулянки, потеря контроля за употреблением алкоголя, братание и прочее. Даже смешно говорить о том, что при этом будет соблюдаться социальная дистанция. Такого не должно быть. Расстояние должно быть 1,5 - 2 метра, как в правилах записано, кто по ночам контролирует их соблюдение? В некоторых регионах вообще пластиковые перегородки ставят между столами. Должно быть: пришли, поели, выпили чашку кофе или рюмку водки и разошлись. Вот так сейчас может работать общепит. И то такую возможность дали, чтобы они совсем не закрылись, хотя это все равно опасно», - заключил Александр Нестерук.