Новогодние корпоративы почти на 100% окажутся под запретом - Александр Нестерук

Новогодние корпоративные мероприятия в Псковской области в этом году, скорее всего, окажутся под запретом, поскольку сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу не позволит снять установленные сейчас ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе, банкетов. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сказал главный врач региона Александр Нестерук.
Александр Нестерук согласился, что для предпринимателей, работающих в сфере общепита невозможность проведения новогодних корпоративов и торжественных мероприятий станет серьезным ударом, но, по его словам, риски массового заражения сейчас слишком велики, чтобы смягчать ограничения.
«Обычно предпринимателей декабрь кормит целый год. Я их понимаю, но в этой ситуации, если мы разрешим проводить массовые мероприятия и корпоративы в том числе, это будет для нас убийственным», - подчеркнул он.
При этом главный врач Псковской области не согласился, что в этих условиях стоило бы пересмотреть ограничение по работе общепита в ночное время. Напомним, сейчас кафе, ресторанам и клубам разрешено работать только до 23:00. На днях предприниматели обращались с открытым письмом к региональным властям с просьбой разрешить работать до 3:00 хотя бы по пятницам и в выходные дни, но получили отказ.
«Это абсолютно разумный запрет. Уже нигде в России никто не работает после 23:00. У нас последняя территория, которая держалась в этом плане, - это Москва. Но сейчас и в столице запретили работать в ночное время. Сейчас общепит должен работать только как общепит, а после 23:00 начинаются танцы, гулянки, потеря контроля за употреблением алкоголя, братание и прочее. Даже смешно говорить о том, что при этом будет соблюдаться социальная дистанция. Такого не должно быть. Расстояние должно быть 1,5 - 2 метра, как в правилах записано, кто по ночам контролирует их соблюдение? В некоторых регионах вообще пластиковые перегородки ставят между столами. Должно быть: пришли, поели, выпили чашку кофе или рюмку водки и разошлись. Вот так сейчас может работать общепит. И то такую возможность дали, чтобы они совсем не закрылись, хотя это все равно опасно», - заключил Александр Нестерук.