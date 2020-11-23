Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
Баланс между городом и горожанами
Телефон прямого эфира 56-73-72
Назад в прошлое
Чего ждать на федеральных дорогах
Новогодний Корпоратив
Реформа ТКО спроси и узнай
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чем больше делается, тем больше хочется
 
 
 
ещё Экономика 23.11.2020 11:061 Снегурочка в маске 25.11.2020 11:330 В Псковской области создадут условия для автоматизации 200 магазинов и 60 автолавок 25.11.2020 11:200 Проект стратегии социально-экономического развития Псковской области рассмотрел бюджетный комитет 25.11.2020 11:090 В Псковской области появится инструмент общественного обсуждения проекта бюджета 25.11.2020 10:471 Особый акцент в федеральном бюджете сделан на поддержке регионов - Александр Козловский 25.11.2020 10:430 В России нашли альтернативу закрытию фуд-кортов в торговых центрах
 
 
 
Самое популярное 18.11.2020 12:1410 В Псковской области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом 18.11.2020 11:3110 Лекарства, которых нет 20.11.2020 20:3414 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе 22.11.2020 19:203 Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 22.11.2020 23:3912 170 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Особый акцент в федеральном бюджете сделан на поддержке регионов - Александр Козловский

25.11.2020 10:47|ПсковКомментариев: 1

Особый акцент в федеральном бюджете сделан на поддержке регионов, сказал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя проект главного финансового документа страны, принятый Госдумой во втором чтении.

«Особый акцент при принятии федеральной казны сделан на поддержке регионов, выравнивании их бюджетной обеспеченности, что, безусловно, имеет самое прямое отношение к Псковской области, - пояснил он. - Еще актуальное для нашего региона — развитие сельских территорий, и тут уже речь идет не только о создании комфортных условий проживания в плане общественных территорий, но и о финансировании льготной сельской ипотеки. С уверенностью можно заявить о том, что главный финансовый документ страны направлен на поддержку граждан».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, депутаты Госдумы во втором чтении поддержали большинство поправок в федеральный бюджет, внесенных правительством и предложенных «Единой Россией».

«Никогда так плотно Госдума не работала вместе с правительством. Внесенные поправки - результат этой работы», - отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Большой «вес» имеют социальные инициативы. «В первую очередь, это поправки, которые решают вопросы наших граждан и влияют на качество жизни. Конечно, это поправки, которые направлены на поддержку наших предприятий, экономики», - заявил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Он напомнил, что поправки, подготовленные партией, в том числе, коснутся расширения программы субсидирования авиаперевозок, поддержки села, увеличения финансирования программы формирования комфортной городской среды.

Совместно с правительством парламентарии проработали финансирование льготной программы по снижению средней ставки по ипотеке до уровня менее 8%. Она рассчитана на долгосрочный период - и не останется разовой мерой в условиях пандемии.

Кроме того, поправки предусматривают средства на модернизацию первичного звена здравоохранения и региональные соцдоплаты к пенсии. Отдельно депутаты совместно с кабмином проработали кредитную программу поддержки занятости для организаций в условиях пандемии - это 421 миллиард рублей.

«Мы ставили перед собой задачи и цели, чтобы в бюджете были отражены направления и задачи, которые обозначил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию», - подчеркнул Сергей Неверов. Он отметил, что инициативы «Единой России», которые существенно скорректировали документ, увеличат его по отдельным направлениям на 30 миллиардов рублей, 14 из которых будут выделены уже в следующем году.

Ко второму чтению бюджета Госдума и правительство распределили порядка полутора триллионов рублей межбюджетных трансфертов между субъектами. «Было очень важно вместе с правительством проработать вопрос о том, чтобы эти средства были распределены справедливо», - подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Серьезные средства заложены на финансирование общенационального плана действий по восстановлению экономики, который подготовило правительство. То же касается и нацпроектов - на их реализацию предусмотрено почти 650 миллиардов рублей в 2021 году, в 2022-м - 777 миллиардов, а в 2023-м - более 900 миллиардов.

Дополнительные средства на здравоохранение в части обеспечения доступности лекарств и вакцинации, поддержка пострадавших отраслей экономики, в частности — внутреннего и въездного туризма, зарезервированы суммы на сохранение рабочих мест и абсолютный приоритет финансирования социальной сферы.

Напомним, ко второму чтению бюджета «Единая Россия» совместно с правительством и Минфином подготовила пакет социальных поправок. Около двух миллиардов рублей дополнительно по инициативе партии направят на развитие инфраструктуры в городах и селах. Два миллиарда рублей по инициативе партии зарезервировали на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.

Также партия добилась увеличения на 6,2 миллиарда рублей программы по устранению так называемого «цифрового неравенства». Это позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету отдаленных населенных пунктов с невысокой численностью населения.

В окончательном, третьем чтении, проект бюджета планируют принять 26 ноября.

Теги: #Единая Россия #бюджет #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 233 человека
25.11.2020, 11:360 Более 1000 псковских семей возмещают расходы на питание в школе 25.11.2020, 11:330 В Псковской области создадут условия для автоматизации 200 магазинов и 60 автолавок 25.11.2020, 11:310 ДомКлик: Давай сделаем это по-быстрому 25.11.2020, 11:270 О развитии территории рынка на Четырех углах в Пскове расскажет Евгений Скачков
25.11.2020, 11:230 Мотоклуб «Ночные волки» займется посадкой деревьев в Псковской области 25.11.2020, 11:200 Проект стратегии социально-экономического развития Псковской области рассмотрел бюджетный комитет 25.11.2020, 11:181 Анна Кузыченко: Чем старше школьник, тем реже он заходит в столовую 25.11.2020, 11:090 В Псковской области появится инструмент общественного обсуждения проекта бюджета
25.11.2020, 11:040 Самосвал съехал в кювет в Порховском районе 25.11.2020, 11:010 Началась видеотрансляция пресс-конференции о школьном питании в Пскове 25.11.2020, 10:541 Светофор меняют на Четырех углах в Пскове 25.11.2020, 10:471 Особый акцент в федеральном бюджете сделан на поддержке регионов - Александр Козловский
25.11.2020, 10:430 В России нашли альтернативу закрытию фуд-кортов в торговых центрах 25.11.2020, 10:350 Фотоконкурс объявило православное издательство «Вольный странник» 25.11.2020, 10:330 Парламентские комитеты приступили к рассмотрению проекта бюджета Псковской области на 2021 год 25.11.2020, 10:180 Псковские теплосети подготовили конкурсы для детей сотрудников предприятия
25.11.2020, 10:080 Прокуратура потребовала убрать семь незаконных свалок в лесах Псковского района 25.11.2020, 10:000 Ведущие «Бригады У» представят «Топ-чарт Европы Плюс» на МУЗ-ТВ 25.11.2020, 09:510 МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на водительские права 25.11.2020, 09:440 Мину и артснаряд обезвредили в Псковском районе
25.11.2020, 09:362 Врач назвал помеху выходу на плато по COVID-19 25.11.2020, 09:230 Житель Новосокольнического района осужден за незаконную рубку сосны 25.11.2020, 09:210 Грузовик загорелся на Ленинградском шоссе в Пскове 25.11.2020, 09:070 Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов
25.11.2020, 08:590 Большинство родителей выступают против подработки детей до 14 лет 25.11.2020, 08:480 Поправки в Трудовой кодекс о ненормированном рабочем дне внесут в Госдуму 25.11.2020, 08:390 Как выбрать правильный сигнал будильника, рассказали россиянам   25.11.2020, 08:307 «Трезвая Россия» предложила запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
25.11.2020, 08:230 На реализацию социальной газификации не хватает 1 трлн рублей 25.11.2020, 08:120 Российские военные задействуют новый комплекс в борьбе с коронавирусом 25.11.2020, 08:000 Досрочное голосование началось в трех районах Псковской области 25.11.2020, 07:560 Больные муковисцидозом боятся остаться без лечения
25.11.2020, 07:480 Мошенники придумали новую схему обхода защиты онлайн-досок объявлений 25.11.2020, 07:370 Псковский госархив показал типовой проект постройки дома колхозника 1944 года 25.11.2020, 07:250 ВОЗ считает преждевременным радоваться вакцинам от COVID-19 25.11.2020, 07:121 Число работающих на «удаленке» за год выросло в 110 раз
25.11.2020, 06:574 178 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 24.11.2020, 23:100 54 квартиры-притона проверили псковские полицейские 24.11.2020, 23:031 Советская набережная в Пскове вошла в число самых красивых улиц России 24.11.2020, 22:424 Лучше сто раз протянуть руку, чем один раз - ноги
24.11.2020, 22:300 55 жалоб на закупки в рамках реализации нацпроектов поступили в Псковское УФАС 24.11.2020, 22:090 Великолукский футболист оказался в центре скандала 24.11.2020, 21:480 Детский хоровой праздник «Поют дети Псковщины» пройдет в онлайн-формате 24.11.2020, 21:052 Михаил Ведерников: Важно, чтобы программы развития области формировались с учетом интересов районов
24.11.2020, 20:510 Ольга Милонаец рекомендовала поставить на особый контроль исполнительную дисциплину по контрактам 24.11.2020, 20:411 Русский врач стал гражданином года в Эстонии 24.11.2020, 20:070 Гололедица ожидается ночью на дорогах Псковской области 24.11.2020, 19:462 Инновационную программу в сфере ТКО внедряют в Псковской области
24.11.2020, 19:331 Иммунолог назвал смертельно опасные симптомы коронавируса 24.11.2020, 19:050 Новое интерактивное оборудование появилось в Пыталовской школе-интернате 24.11.2020, 18:480 15 контейнеров для сбора ТКО направила компания «Экопром» в Печоры 24.11.2020, 18:220 Выделение многодетным семьям участков под строительство обсудила Наталья Тудакова с губернатором
24.11.2020, 18:201 Псковские коммунисты задали губернатору вопросы о газификации и инфекционных отделениях в больницах 24.11.2020, 18:182 В Пскове стал заметнее запрет на стоянку на улице Петровской 24.11.2020, 18:153 Депутаты из фракции ЛДПР спросили Михаила Ведерникова о госдолге и занятости населения 24.11.2020, 18:110 Итоги арбитражной практики обсудят псковичи на публичных слушаниях в онлайн-режиме
24.11.2020, 18:000 ВТБ вошел в топ-10 лучших работодателей России  24.11.2020, 17:531 Градсовет Пскова обсудит судьбу рынка на Четырех углах 27 ноября 24.11.2020, 17:460 Искусству в псковских храмах посвятят конференцию 26 ноября 24.11.2020, 17:404 Псковичи рассказали о самых темных местах в городе
24.11.2020, 17:270 Павел Волков: Участие бизнесменов в новогоднем украшении города - добрая воля 24.11.2020, 17:201 Финалистки конкурса «Мисс Псков - 2020» занялись спортом 24.11.2020, 17:150 Удаленная работа в России приобретет межрегиональный характер 24.11.2020, 17:020 В Невельском районе пограничники пресекли ввоз говядины сомнительного качества
24.11.2020, 16:505 Фотофакт: Новый остановочный павильон на улице Фабрициуса 24.11.2020, 16:460 ВТБ открыл третий офис нового формата 24.11.2020, 16:440 Псковские депутаты предложили по-новому рассчитывать субвенции для школ в малых городах 24.11.2020, 16:330 В Псковской области на карантин по коронавирусу закрыты 13 классов, по ОРВИ - 83
24.11.2020, 16:191 Более 50 км трассы Р-23 капитально отремонтировали в Псковской области 24.11.2020, 16:100 Банкротство предприятий ЖКХ и поддержку муниципалитетов обсудили псковские единороссы с губернатором 24.11.2020, 16:070 13 многоквартирных домов построили в Псковской области за год 24.11.2020, 15:530 Национальный чемпионат мастерства «Абилимпикс» проходит в Псковской области
24.11.2020, 15:460 «Эхономика» с Павлом Волковым и Валентиной Зубовой. ВИДЕО 24.11.2020, 15:441 Общественный пресс-центр ПЛН: Почему старшеклассники отказываются питаться в школе? 24.11.2020, 15:330 Строительство объездной дороги вокруг Опочки планируется в 2023 году 24.11.2020, 15:300 Псков будет по-новогоднему украшен к 20 декабря
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.