Экономика

Особый акцент в федеральном бюджете сделан на поддержке регионов - Александр Козловский

Особый акцент в федеральном бюджете сделан на поддержке регионов, сказал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя проект главного финансового документа страны, принятый Госдумой во втором чтении.

«Особый акцент при принятии федеральной казны сделан на поддержке регионов, выравнивании их бюджетной обеспеченности, что, безусловно, имеет самое прямое отношение к Псковской области, - пояснил он. - Еще актуальное для нашего региона — развитие сельских территорий, и тут уже речь идет не только о создании комфортных условий проживания в плане общественных территорий, но и о финансировании льготной сельской ипотеки. С уверенностью можно заявить о том, что главный финансовый документ страны направлен на поддержку граждан».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, депутаты Госдумы во втором чтении поддержали большинство поправок в федеральный бюджет, внесенных правительством и предложенных «Единой Россией».

«Никогда так плотно Госдума не работала вместе с правительством. Внесенные поправки - результат этой работы», - отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Большой «вес» имеют социальные инициативы. «В первую очередь, это поправки, которые решают вопросы наших граждан и влияют на качество жизни. Конечно, это поправки, которые направлены на поддержку наших предприятий, экономики», - заявил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Он напомнил, что поправки, подготовленные партией, в том числе, коснутся расширения программы субсидирования авиаперевозок, поддержки села, увеличения финансирования программы формирования комфортной городской среды.

Совместно с правительством парламентарии проработали финансирование льготной программы по снижению средней ставки по ипотеке до уровня менее 8%. Она рассчитана на долгосрочный период - и не останется разовой мерой в условиях пандемии.

Кроме того, поправки предусматривают средства на модернизацию первичного звена здравоохранения и региональные соцдоплаты к пенсии. Отдельно депутаты совместно с кабмином проработали кредитную программу поддержки занятости для организаций в условиях пандемии - это 421 миллиард рублей.

«Мы ставили перед собой задачи и цели, чтобы в бюджете были отражены направления и задачи, которые обозначил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию», - подчеркнул Сергей Неверов. Он отметил, что инициативы «Единой России», которые существенно скорректировали документ, увеличат его по отдельным направлениям на 30 миллиардов рублей, 14 из которых будут выделены уже в следующем году.

Ко второму чтению бюджета Госдума и правительство распределили порядка полутора триллионов рублей межбюджетных трансфертов между субъектами. «Было очень важно вместе с правительством проработать вопрос о том, чтобы эти средства были распределены справедливо», - подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Серьезные средства заложены на финансирование общенационального плана действий по восстановлению экономики, который подготовило правительство. То же касается и нацпроектов - на их реализацию предусмотрено почти 650 миллиардов рублей в 2021 году, в 2022-м - 777 миллиардов, а в 2023-м - более 900 миллиардов.

Дополнительные средства на здравоохранение в части обеспечения доступности лекарств и вакцинации, поддержка пострадавших отраслей экономики, в частности — внутреннего и въездного туризма, зарезервированы суммы на сохранение рабочих мест и абсолютный приоритет финансирования социальной сферы.

Напомним, ко второму чтению бюджета «Единая Россия» совместно с правительством и Минфином подготовила пакет социальных поправок. Около двух миллиардов рублей дополнительно по инициативе партии направят на развитие инфраструктуры в городах и селах. Два миллиарда рублей по инициативе партии зарезервировали на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.

Также партия добилась увеличения на 6,2 миллиарда рублей программы по устранению так называемого «цифрового неравенства». Это позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету отдаленных населенных пунктов с невысокой численностью населения.

В окончательном, третьем чтении, проект бюджета планируют принять 26 ноября.