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Экономика

Недопоступление от налогов на прибыль Псковская область компенсировала за счет НДФЛ

25.11.2020 15:33|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковского областного Собрания, исполнительный директор Российского союза промышленников и предпринимателей по Псковской области Андрей Корнев выразил обеспокоенность тем фактом, что бюджет региона может существенно просесть по доходам, поскольку на фоне пандемии могут критично уменьшиться поступления от налога на прибыль. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил сегодня, 25 ноября, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению в ходе обсуждения проекта бюджета области на следующий год. 

«В условиях пандемии мы теряем бизнес, значит, можем потерять и доходы. К тому же, нет понимания, когда в следующем году мы из этой ситуации выйдем. Не опасаетесь ли вы резкого снижения доходной базы?» - спросил парламентарий-единоросс у заместителя председателя комитета по финансам региона Владислава Бернацкого.

Чиновник в ответ заверил, что по итогам 10 месяцев текущего года недопоступления по налогу на прибыль были покрыты перепоступлением по НДФЛ.

Депутат Андрей Михайлов («Единая Россия») поинтересовался, продолжатся ли в следующем году меры поддержки МСП на фоне пандемии.

«Разумеется, она будет продолжена, средства на это предусмотрены. Весомая часть из них – в рамках профильного нацпроекта», - ответил Владислав Бернацкий.

Комментируя вопрос об исполнении наказов избирателей, чиновник заверил, что по двум из них прорабатывается вопрос о выделении средств из федерального бюджета, а наказ по школе в Гдовском районе уже будет включен ко второму чтению в проект бюджета. «Опять же, за счет средств федерального бюджета. Планируется, что ее строительство начнется в 2022 году», - уточнил Владислав Бернацкий.

Теги: #псковское областное собрание #налоги #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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