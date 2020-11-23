Экономика

В Псковской области социально ориентированный бизнес впервые поддержат грантами

В следующем году в Псковской области будет впервые реализован механизм прямой безвозмездной финансовой поддержки в форме грантов социально ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства. На эти цели будет направлено 24 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя на сессии регионального парламента проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Отдельно он остановился на вопросах инвестиций и поддержки экономики. «Мы делаем все необходимое, чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона. В следующем году продолжится реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области – на эти цели мы получим более 1 млрд рублей. В частности, по 101 млн рублей будет направлено на приобретение племенного скота, на расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, на проектирование и строительство инфраструктуры для жилищного строительства», - перечислил губернатор.

Еще 707 млн рублей будет направлено на развитие инженерной инфраструктуры Моглино-2. Динамика работы ОЭЗ была существенно ограничена распространением коронавирусной инфекции, но определенные результаты, по словам Михаила Ведерникова, уже есть. На территории «Моглино» к двум уже действующим заводам добавились «Синтез Технолоджи» (синтез искусственных алмазов, компания уже вышла на этап экспериментального производства) и «Веллеранд Аутоматив Рус» (производство автомобильных выхлопных систем, находится на этапе пусконаладки оборудования).

До конца года на строительную площадку выйдет компания «Элме-Мессер» (сжиженный газ), а в начале следующего на этап производства выйдет и наш якорный инвестор - «Титан-Полимер» (импортозамещающие полимеры).

В дополнение к мероприятиям индивидуальной программы социально-экономического развития в части инвестиционной политики в проекте бюджета запланированы средства на поддержку промышленных предприятий. Это 21 млн рублей на докапитализацию регионального Фонда промышленности, а также на субсидирование части затрат, связанных с модернизацией оборудования.

Регион будет участвовать в конкурсном отборе Минпромторга России в целях получения софинансирования региональной программы поддержки промышленности из федерального бюджета.