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Экономика

Михаил Ведерников не исключил, что проект бюджета на 2021 год будет снова рассмотрен в первом чтении

26.11.2020 11:46|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил, что проект бюджета региона на 2021 год придется снова рассматривать в первом чтении. Об этом он сообщил на 51-й сессии регионального парламента 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Отвечая на вопрос депутата Льва Шлосберга («Яблоко»), губернатор пояснил, что согласование Минфина на законопроект об областном бюджете получено. Михаил Ведерников подчеркнул, что «экономику удержали», и областные власти будут продолжать это делать.

Глава региона добавил, что будет добиваться того, чтобы пересмотреть методику расчета коммерческих кредитов.

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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