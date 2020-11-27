Экономика

Михаил Ведерников не исключил, что проект бюджета на 2021 год будет снова рассмотрен в первом чтении

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил, что проект бюджета региона на 2021 год придется снова рассматривать в первом чтении. Об этом он сообщил на 51-й сессии регионального парламента 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Отвечая на вопрос депутата Льва Шлосберга («Яблоко»), губернатор пояснил, что согласование Минфина на законопроект об областном бюджете получено. Михаил Ведерников подчеркнул, что «экономику удержали», и областные власти будут продолжать это делать.

Глава региона добавил, что будет добиваться того, чтобы пересмотреть методику расчета коммерческих кредитов.