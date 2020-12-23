Экономика

Бизнесу не до жиру - быть бы живу: Игорь Романов просит снизить налоговые ставки в Псковской области

Руководитель регионального отделения «Партия Роста» Игорь Романов в ноябре уходящего года обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой рассмотреть возможность пересмотра налоговых ставок в регионе в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

«В связи с большим количеством обращений предпринимателей нашей области, считаю необходимым обратиться к вам по поводу планируемой отмены ЕНВД. На данный момент малое и среднее предпринимательство находится в кризисной ситуации, связанной со снижением спроса и последствиями пандемии COVID-19. Считаем, что отмена ЕНВД в 2021 году негативно скажется на малом бизнесе, значительно сократит количество предприятий и, как следствие, сократит доходную часть бюджета региона», - говорилось в обращении.

Игорь Романов отмечал, что предлагаемая взамен ЕНВД патентная система подходит не всем предприятиям, так как есть ограничения по площади, форме собственности, количеству сотрудников и так далее.

«Остальные предприятия должны выбрать УСН (упрощенная система налогообложения – от ред.) до 1 января 2021 года: либо 5% от дохода, либо 10% - от разницы доходов и расходов для наиболее пострадавших ОКВЭД, и 15% - иные налогоплательщики, а с 1 января 2021-го УСН «доход» - 6%, «доход минус расход» - 15%. В настоящее время у среднестатистического предприятия, находящегося на режиме ЕНВД сумма налога составляет до 1% от дохода. При применении режима УСН - 6% от дохода, сумма налога увеличится в несколько раз, что будет непосильной ношей для предприятий, которые только начали свое развитие», - указал Игорь Романов.

Он отметил, что «Партия Роста» предлагает предоставить бизнесу неки переходный период от года до двух лет, в течение которого ставки будут снижены с 6% до 1%. «Это даст бизнесу возможность пересмотреть и оптимизировать статьи затрат», - добавил председатель регионального отделения партии.

Однако сегодня, 26 декабря, Игорь Романов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал пост, из которого становится понятно, что ответ региональных властей его не удовлетворил.

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«На днях в нескольких регионах приняли решения о снижении налоговой ставки для бизнеса, который переходит с ЕНВД на УСН и другие виды налогов. Почему в Псковской области это невозможно? «Партия Роста» в Псковской области предложила свой вариант по снижению налоговой нагрузки в переходный период, но заместитель губернатора дала ответ, что это экономически невыгодно для региона. А потерять налоговых агентов после 1 января 2021 они не боятся? Это будет непосильная налоговая нагрузка для МСП в данный момент!

Предприниматели уйдут с ЕНВД и не дойдут до других (УСН, патент, т.п.) налогов, а вместе с этим регион потеряет рабочие места, и естественно налоги с них! Люди останутся на улице без средств к существованию! Как этого не понять нашим великим экономистам региона! Сделайте соизмеримый налог с ЕНВД, и многие останутся на плаву и не уйдут в тень! Всему бизнесу сейчас вообще не до жиру, быть бы живым! Услышьте нас!», - призвал он в очередной раз.

Добавим, что Игорю Романову официально ответила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагева, которая курирует вопросы экономики и инвестиционной политики в регионе.

«Уплата налога при применении УСН осуществляется по месту жительства индивидуального предпринимателя, a не по месту осуществления им деятельности. Таким образом, доводы о значительном росте налогового потенциала в случае применения пониженных ставокпо УСН являются необоснованными. В текущей экономической ситуации и с учетом недостаточности поступления доходных источников регионального бюджета снижение ставок по УСН для субъектов МСП не представляется возможным», - содержится в частности в ее официальном ответе председателю регионального отделения «Партии Роста».