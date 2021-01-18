Экономика

Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий

Справиться с пандемией коронавируса можно на год быстрее в случае повсеместной вакцинации. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий, заметив, что и сам готов сделать прививку.

«В создавшейся ситуации вакцинация просто необходима. Я просил предоставить нашему предприятию 500 доз вакцины, чтобы мы все могли привиться, но доз для нас не нашли, - рассказал он. - Ждем вакцинации. Не скажу, что положение серьезное, но мы все ходим в масках, соблюдаем социальную дистанцию, бесконечно моем руки. Все это вносит лишнюю нервозность в работу предприятия. Устали бороться с ковидом, хотим получить прививки и жить более-менее спокойно».

По словам Игоря Савицкого, как и везде, в его холдинге есть как сторонники, так и противники вакцинации. «Но постараемся убедить всех. Если получим вакцину, проведем работу, чтобы все привились», - отметил гость студии.

«Убежден, что справиться с коронавирусом можно на год раньше, если повсеместно провести вакцинацию. Ситуация может наладиться уже к лету», - заключил он.