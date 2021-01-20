Экономика

Производство полимерной продукции могут запустить в Печорах

Производство полимерной продукции промышленного и бытового назначения может появиться на территории моногорода Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Агентстве инвестиционного развития Псковской области, в реализации такого проекта заинтересован инвестор из Санкт-Петербурга.

Инвестор планирует вложить в проект порядка 150 млн рублей. По его словам, будущее производство ориентировано на изготовление 100% импортозамещающей продукции.

В первую очередь, инвестор выразил заинтересованность в новой перспективной территории моногорода Печоры в силу существующих преференций, предлагаемых для реализации новых инвестиционных проектов. Здесь он может получить ряд федеральных мер поддержки от Фонда развития моногородов, воспользоваться финансовыми гарантиями от Корпорации МСП и получить сопровождение инвестиционного проекта от регионального Агентства инвестиционного развития.

Также инвестор обратил внимание на предлагаемые выгодные условия для новых производств на территории ОЭЗ «Моглино». Его привлекли готовая инфраструктура, налоговые преференции и удобная логистика, как хорошая возможность для старта нового производства.

По итогу проведения переговоров, которые состоялись 20 января, специалисты АИР организовали выезд на одну из инвестиционных площадок моногорода Печоры и договорились о дальнейшей работе по оказанию содействия инвестору в возможности получения необходимых мер поддержки и реализации проекта на территории Псковской области.