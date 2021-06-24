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Партия «Новые люди»: Псковский бизнес может погибнуть от жестких антиковидных мер

25.06.2021 10:07|ПсковКомментариев: 0

Власти Псковской области ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. С 27 июня для активной жизни в регионе нужны три документа: документ о вакцинации, документ, подтверждающий наличие антител, либо отрицательный тест на коронавирус. Такого рода меры могут нанести существенный урон бизнесу на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Новые люди».

На фото: Андрей Маковский

«Сегодня многие отели и гостиницы региона работают по программе кешбэка, инициированной российской властью. Клиенты рассчитывали получить 20% возврата и заранее бронировали и покупали туры. В программе, в частности, участвуют и профсоюзные здравницы – санатории "Хилово", "Голубые озера", "Череха". Свои планы по развитию они строили с учетом тех мер поддержки бизнеса, которые декларировало государство. Однако эти меры поддержки сейчас могут столкнуться с антимерами, которые также вводятся государственными органами власти. Это разнообразные ограничения по посещению заведений, обязательство наличия прививки для заселения в гостиницу и так далее. С коронавирусом нужно бороться, но не должно быть перегибов», - уверен сторонник партии «Новые люди» в Псковской области Андрей Маковский.

Он также призывает жителей региона использовать свой шанс и привиться от коронавируса.

Партия «Новые люди» считает, что государство должно стимулировать людей к вакцинации, однако не путем запретов и ограничений. К тому же, не должно быть принудительной вакцинации.

«Принуждение к прививке обязательно даст обратный эффект. Уже сейчас в Сети есть множество сайтов, где можно купить справку о вакцинации, а за дополнительную плату даже попасть в реестр привитых. Все это никак не способствует борьбе с коронавирусом. Не нужно искусственно делить людей на хороших и непривитых. Опыт иностранных государств показывает, что высокий процент привитых людей не всегда гарантирует низкий уровень заболеваемости в этих странах. Кроме того, вакцина была разработана еще до появления новых мутаций и штаммов коронавируса. Вакцинация должна стать самостоятельным выбором каждого человека. Ее навязывание снижает доверие к препарату», - считает лидер партии Алексей Нечаев.

«Новые люди» подчеркивают, что задача государства – донести до людей максимальное количество честной информации об эффективности той или иной вакцины, а также о ее возможных побочных действиях. Выбор же каждый взрослый гражданин страны может сделать самостоятельно, добавили в партии.

Теги: #коронавирус #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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