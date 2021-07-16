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Экономика

Роспотребнадзор призвал псковский общепит приостановить работу 17 июля

16.07.2021 15:09|ПсковКомментариев: 13

Управление Роспотребнадзора по Псковской области призвало организации общественного питания в областном центре приостановить работу 17 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с требованиями пункта 2.15 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения. При остановке водоснабжения на предприятии отсутствуют условия, обеспечивающие производство безопасной пищевой продукции, соблюдение правил гигиены персоналом и посетителями учреждения. В целях недопущения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний в период остановки водоснабжения в городе Пскове с 0.00 17 июля до 0.00 18 июля управление предупреждает о необходимости приостановить работу организаций общественного питания», - говорится в сообщении ведомства.

Теги: #Роспотребнадзор #общепит #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 13Версия для печати
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