Экономика

Промостраница на сайте ФНС поможет псковичам разобраться в налоговых вопросах

Псковичи могут найти ответы на интересующие вопросы по налогам с помощью новой промостраницы на сайте ФНС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

На официальном сайте налоговой службы России размещена новая промостраница «Налоговые уведомления 2021 года».

Здесь псковичи могут найти разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло или в уведомлении указана некорректная информация и многое другое.

Кроме того, на новой промостранице налогоплательщик сможет узнать:

где получить информацию о налоговых ставках и льготах (и для многодетных семей), указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться;

о применении налогового вычета по земельному налогу и т. д.

Напомним, в Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2020 год. По почте уведомления получат более 230 тысяч граждан, 140 тысяч — из «Личного кабинета». В налоговой напомнили, что заплатить налоги нужно до 1 декабря 2021 года.