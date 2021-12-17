Экономика

Псковская область ведет работу по снижению долговых обязательств - губернатор

Региональный бюджет на 2022 год остается социально ориентированным, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Запланированные доходы на 2022 год составляют 47,9 млрд рублей, расходы – 52. Бюджет остается социально ориентированным, более половины расходов формируют направления здравоохранения, образования и соцзащиты», - отметил глава региона.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составят 31 млрд, что на 4,6% выше 2021 года и на 20% выше 2020 года, продолжил он.

«Уровень государственного долга на следующий год запланирован на уровне 95,7%. Это на 5% выше уровня текущего года. Обусловлено это тем, что бюджет спланирован с учетом привлечения коммерческого кредита на текущие расходы. Но мы ведем с Минфином работу по оптимизации расходов и снижению долговых обязательств. Рассчитываю, что скорректируем этот показатель в сторону уменьшения», - сказал губернатор.

Глава региона указал на то, что существенно изменена структура госдолга. «Если в 20-м году бюджетные кредиты занимали 21% в общей доле госдолга, то в 2021 году – уже 56%», - добавил он.