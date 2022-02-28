Андрей Турчак рассказал о подготовке ответных российских санкций

Правительство России готовит пакет мер в ответ на объявленные стране санкции. В ближайшее время они будут озвучены. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время пресс-подхода в Пскове 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам Андрея Турчака, вчера, 28 февраля, президент России Владимир Путин провел совещание с экономическим блоком правительства.
Первый заместитель председателя Совета Федерации подчеркнул, что сейчас главная задача - поддержать экономику России, стабильность платежной системы и бизнес.
«Понятно, у крупного бизнеса какая-то подушка безопасности существует, жирок где-то накоплен. А вот среднее, малое предпринимательство - те, кто могут на себе эти последствия ощутить... Надо эти последствия смягчить, компенсировать где-то. Мы ждем, и Совет Федерации, и Государственная Дума в тесном контакте находятся. Я думаю, что мы не будем забегать вперед, и в самые ближайшие дни (это вопрос этой недели) ответ будет сформулирован, и наши меры поддержки экономики страны будут озвучены», - заключил Андрей Турчак.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз будет стараться экономически подавлять Москву.