Экономика

Андрей Турчак рассказал о подготовке ответных российских санкций

Правительство России готовит пакет мер в ответ на объявленные стране санкции. В ближайшее время они будут озвучены. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время пресс-подхода в Пскове 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Андрея Турчака, вчера, 28 февраля, президент России Владимир Путин провел совещание с экономическим блоком правительства.

«Мы всегда симметрично отвечали на санкции. Сейчас будет явный ответ, который так же позволит больно ударить по экономикам этих стран. На самом деле, складывается такое впечатление, что люди сами себе стреляют в ногу, с тем же Свифтом (системой SWIFT - ред.). Как они предполагают оплачивать те же энергоносители, которые Европа активно потребляла, потребляет и будет потреблять в Российской Федерации?» - заметил Андрей Турчак.

Первый заместитель председателя Совета Федерации подчеркнул, что сейчас главная задача - поддержать экономику России, стабильность платежной системы и бизнес.

«Понятно, у крупного бизнеса какая-то подушка безопасности существует, жирок где-то накоплен. А вот среднее, малое предпринимательство - те, кто могут на себе эти последствия ощутить... Надо эти последствия смягчить, компенсировать где-то. Мы ждем, и Совет Федерации, и Государственная Дума в тесном контакте находятся. Я думаю, что мы не будем забегать вперед, и в самые ближайшие дни (это вопрос этой недели) ответ будет сформулирован, и наши меры поддержки экономики страны будут озвучены», - заключил Андрей Турчак.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз будет стараться экономически подавлять Москву.