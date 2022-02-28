Экономика

Меры по поддержке региональной экономики обсудили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 1 марта, провел первое после перерыва заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Как пояснили в администрации, совещание было связано с введением беспрецедентного пакета санкций и ограничений по отношению к России, его участники обсудили первоочередные мероприятия по поддержке региональной экономики.

«Нам всем бросили очень серьезный вызов. Тем не менее наш регион на него ответить готов. Общими усилиями всех созидательных сил Псковской области, при поддержке президента и правительства Российской Федерации. Наша задача сейчас - проанализировать сигналы, поступающие от бизнеса, рассмотреть возникающие проблемы, спрогнозировать развитие ситуации на ближайшее будущее», — заметил губернатор и добавил, что необходимо сформировать и обеспечить финансами пакет первоочередных мер по поддержке экономики, который будет реализован в случае необходимости.

Говоря о федеральной поддержке, Михаил Ведерников напомнил, что работа правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций переходит в режим оперативного штаба. По оценке губернатора, это позволит «рассматривать предложения субъектов на федеральном уровне в максимально сжатые сроки».

Глава региона отметил, что должен быть возобновлен постоянный мониторинг системообразующих предприятий региона. В перечне сейчас — 26 организаций общей численностью около 24 тысяч человек. «Как показывает первичный анализ, ситуация на сегодняшний день по большинству предприятий и организаций достаточно стабильная. Только у некоторых начинают возникать отдельные вопросы. Необходимо рассмотреть вопрос расширения перечня. Это позволит более тонко следить за ситуацией, держать руку на пульсе, чтобы, если потребуется, сформировать соответствующие меры поддержки или обратиться за федеральной помощью», — обратил внимание Михаил Ведерников.

Вице-губернатор Нинель Салагаева предложила включить в перечень системообразующих предприятий еще семь крупных производственных организаций с высоким уровнем выручки и большим числом работников. Губернатор предложение поддержал. Михаил Ведерников попросил напомнить системообразующим предприятиям региона о работе с геоинформационной системой Минпромторга. Платформа позволит вести оперативный обмен данными, а также объединит всех участников в единое информационное поле.

Участники совещания также проанализировали ситуацию, которая сложилась у резидентов особой экономической зоны «Моглино» и других предприятий с иностранным участием. «Важно аккуратно провести работу с каждым, чтобы Псковская область не потеряла ни существующие, ни потенциальные рабочие места», — заметил губернатор. Еще один затронутый вопрос касался подготовки к посевной. По словам главы региона, на основе анализа необходимо проработать действенные меры поддержки сельхозпредприятий, которые позволят провести весенний сев.

Отдельно рассмотрели возможные риски в сфере жилищного строительства. Как отметили в администрации, наибольшую озабоченность застройщиков вызывает повышение ставок по ипотечному кредитованию и ставок по проектному финансированию. Вице-губернатор Василий Осипов представил предложения по поддержке отрасли, которые могут быть вынесены на рассмотрение федерального штаба.

Особое внимание губернатор попросил обратить на мониторинг ценообразования, чтобы цены на товары не поднимались искусственно. По его поручению в территориальное управление Федеральной антимонопольной службы направят обращение максимально оперативно подключиться к анализу рынка.