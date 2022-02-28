Экономика

В УГХ рассказали о влиянии санкций на подготовку к закупочным процедурам

Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в эфире программы «Коммунальный ликбез» на YouTube-канале «ПЛН-ТВ» 3 марта рассказала, с какой ситуацией сталкивается УГХ при подготовке к закупочным процедурам на фоне санкций против России.

«Те события, которые сейчас происходят в мире, скажутся на реализации программы "Городская среда" или нет? Ценовая политика? Будут ли подрядчики?» — спросил член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

«На данный момент до нас не доводилась никакая информация о каких-то существенных изменениях в системе нашей работы. Относительно "Городской среды" никаких указаний или, например, негативных прогнозов, мы не получали. Ту работу, которая зависит от нас, делаем в том же режиме. Единственный момент, который обнаружили... Мы собираем информацию о материалах, об оборудовании, которое может потребоваться для благоустройства, запрашиваем коммерческие предложения на те продукты, которых нет, например, в сборниках расценок. И в данный момент наступила пауза — поставщики не дают информацию. Те, кто располагает, например, сведениями о стоимости электрического оборудования, сейчас выдерживают паузу. Мы не можем получить информацию, соответственно, не можем провести те или иные закупки конкретно сейчас, в данный момент. Потому что, взяв старые цены, можем впустую провести закупку, возможно, в ней никто не захочет участвовать, потому что, например, цены вырастут. Это большой риск. Поэтому мы тоже выжидаем», — прокомментировала ситуацию Татьяна Алексеева.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.